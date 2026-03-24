Hvězda, která nemá klid. Trumpův symbol v Hollywoodu opět čelil útoku

  18:51aktualizováno  18:51
Hollywoodský chodník slávy se stal dějištěm dalšího pokusu o likvidaci hvězdy Donalda Trumpa. Neznámý pachatel se ji snažil z chodníku slávy vytrhnout. Vandalský počin přišel v době, kdy americká politika vře kvůli útokům na Írán či odtajňování vládních spisů ohledně kauzy Jeffreyho Epsteina, v nichž se Trumpovo jméno četně zmiňuje.
Někdo se opět pokusil vypáčit hvězdu Donalda Trumpa z chodníku slávy (24. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Podle fotografií z místa se tentokrát vandal nepokoušel o symbolické potřísnění barvou nebo překreslení, ale o likvidaci celé desky. Z hlubokých rýh a odštěpků v okolí růžového mramoru je patrné, že útočník použil páčidlo nebo podobný nástroj. Pokus byl však neúspěšný, hvězda v chodníku odolala dalšímu z útoků.

Dnešní incident volně navázal na incident ze začátku roku. Už v lednu se na sociálních sítích stala virální fotografie hvězdy, na které byly nasprejovány čtyři urážky: „terorista, p*dofil, zrádce, tyran“, upozornil například americký deník Newsweek.

Jaký je původ hvězdy?

Trumpova hvězda byla instalována v roce 2007 jako ocenění za působení v reality show The Apprentice a za pořádání soutěží krásy Miss Universe.

Zatímco čerstvý útok je předmětem šetření, předchozí incidenty z posledních týdnů měly jasný politický podtext. Jak uvádí list The Express Tribune, protestující u hvězdy nedávno instalovali kovovou kartotéku s nápisem „Epstein files“, která obsahovala fotografie Trumpa po boku zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Tato instalace reagovala na odtajnění tisíců stran vládních záznamů, v nichž se prezidentovo jméno často objevuje.

Historie útoků na tento konkrétní kus chodníku je dlouhá a pro údržbu nákladná. V roce 2016 aktivista pod pseudonymem „Plastic Jesus“ kolem hvězdy postavil miniaturní vězeňskou celu, později jiný muž použil k likvidaci sbíječku a krumpáč. Podobný scénář se opakoval v roce 2018, kdy čtyřiadvacetiletý mladík hvězdu výrazně poničil krumpáčem, který ukryl v pouzdře na kytaru.

Městské zastupitelstvo ve West Hollywoodu kvůli incidentům již v srpnu roku 2018 jednomyslně schválilo rezoluci, v níž vyzvalo Hollywoodskou obchodní komoru k odstranění Trumpovy hvězdy.

Navzdory kritice a faktu, že opravy už stály přes 20 tisíc dolarů, Hollywoodská obchodní komora odmítá hvězdu trvale odstranit. Argumentuje tím, že Chodník slávy je historickou památkou a jednou udělená ocenění jsou pevnou součástí historie bulváru.

V minulosti ji bránil zejména prezident komory Leron Gubler: „Hollywoodský chodník slávy je historickou památkou, která oslavuje profesní přínos oceněných osobností. Jakmile jsou hvězdy jednou nainstalovány, jsou považovány za pevnou součást historické podoby celého chodníku.“

