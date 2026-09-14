Írán chce dohodu, ale já rozhodnu, zda se USA zapojí do jednání, napsal Trump

„Írán, jakožto upadající stát, chce uzavřít dohodu – a to rychle a za každou cenu. Já rozhodnu, zda se USA rozhodnou do toho zapojit – a my jsme k této myšlence otevření,“ napsal Trump.
Minulý týden Trump uvedl, že se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Trumpova popularita ve Spojených státech podle průzkumů v poslední době klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry.
Američané jsou frustrovaní kvůli válce s Íránem a rostoucím životním nákladům. Volby do Kongresu, které se konají v polovině prezidentova funkčního období, jsou považovány za celonárodní referendum o výkonu šéfa Bílého domu.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. V důsledku toho zdražila ropa na světových trzích, což se promítá i do ceny pohonných hmot.
Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.