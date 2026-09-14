Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Írán chce dohodu, ale já rozhodnu, zda se USA zapojí do jednání, napsal Trump

Autor: ,
  18:31aktualizováno  18:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem...

Americký prezident Donald Trump během setkání s irským premiérem Micheálem Martinem v Dublinu. (12. září 2026) | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letounu Air Force...
Neútočte na ruskou ropu, škodíte tím celému světu, vyzval Trump Zelenského
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. (21. června 2026)
Americký viceprezident J. D. Vance si podává ruku s pákistánským premiérem...
9 fotografií
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán chce uzavřít dohodu, ale že on sám rozhodne, zda se Spojené státy opět zapojí do jednání. Napsal to na své sociální síti Truth Social.

„Írán, jakožto upadající stát, chce uzavřít dohodu – a to rychle a za každou cenu. Já rozhodnu, zda se USA rozhodnou do toho zapojit – a my jsme k této myšlence otevření,“ napsal Trump.

Minulý týden Trump uvedl, že se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Trumpova popularita ve Spojených státech podle průzkumů v poslední době klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry.

Američané jsou frustrovaní kvůli válce s Íránem a rostoucím životním nákladům. Volby do Kongresu, které se konají v polovině prezidentova funkčního období, jsou považovány za celonárodní referendum o výkonu šéfa Bílého domu.

Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. V důsledku toho zdražila ropa na světových trzích, což se promítá i do ceny pohonných hmot.

Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.