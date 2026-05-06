Z Trumpova prohlášení není jasné, zda Írán takový závazek učinil nyní, kdy diplomatické spojení mezi Teherán a Washingtonem zprostředkovává Pákistán.
Írán nicméně v minulosti opakovaně tvrdil, že jeho nukleární program je výhradně mírový, ačkoli obohacoval uran na hodnoty blízké tomu, které by umožnily i jeho vojenské využití.
Trump v poslední době často hovoří o íránské ochotě vyjednávat a uzavřít dohodu, zároveň islámské republice hrozí bombardováním, pokud ujednání odmítne.
„Za posledních 24 hodin jsme měli velmi dobré rozhovory a je dobře možné, že uzavřeme dohodu,“ řekl ve středu podle AFP novinářům v Bílém domě.
Válku proti Íránu zahájily Spojené státy spolu s Izraelem s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Boje nyní přerušilo příměří, během kterého se znepřátelené strany snaží dohodnout na mírovém ujednání.
K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program a obnova provozu v Hormuzském průlivu, kde je námořní přeprava fakticky zastavená od začátku března, což má dopad na ceny ropy a paliv na celém světě.