Írán podle Trumpa slíbil a souhlasil, že nebude mít jaderné zbraně

  23:00aktualizováno  23:00
Írán se zavázal, že nebude mít jaderné zbraně. Ve středu to novinářům v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump. Prohlásil také, že jednání s Teheránem pokračují velmi dobře a že dohoda je možná. „Je to velmi jednoduché. Írán nesmí mít jadernou zbraň,“ řekl Trump. „A nebude mít. Mimo jiné s tím souhlasili,“ uvedl.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Z Trumpova prohlášení není jasné, zda Írán takový závazek učinil nyní, kdy diplomatické spojení mezi Teherán a Washingtonem zprostředkovává Pákistán.

Írán nicméně v minulosti opakovaně tvrdil, že jeho nukleární program je výhradně mírový, ačkoli obohacoval uran na hodnoty blízké tomu, které by umožnily i jeho vojenské využití.

Trump v poslední době často hovoří o íránské ochotě vyjednávat a uzavřít dohodu, zároveň islámské republice hrozí bombardováním, pokud ujednání odmítne.

„Za posledních 24 hodin jsme měli velmi dobré rozhovory a je dobře možné, že uzavřeme dohodu,“ řekl ve středu podle AFP novinářům v Bílém domě.

Válku proti Íránu zahájily Spojené státy spolu s Izraelem s deklarovaným cílem zabránit Teheránu získat jaderné zbraně. Boje nyní přerušilo příměří, během kterého se znepřátelené strany snaží dohodnout na mírovém ujednání.

K hlavním sporným bodům patří íránský jaderný program a obnova provozu v Hormuzském průlivu, kde je námořní přeprava fakticky zastavená od začátku března, což má dopad na ceny ropy a paliv na celém světě.

