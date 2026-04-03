Víte, co máte dělat. Trump opět pohrozil Íránu zničením mostů a elektráren

Vzdušné údery ve čtvrtek částečně poničily dálniční most nedaleko Teheránu, který měl být v blízké době uveden do provozu. Hrozbu ničením íránských elektráren Trump v minulých dnech opakovaně používal jako ultimátum pro uvolnění blokády Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro přepravu ropy a zemního plynu.
„Naše armáda, (zdaleka!) největší a nejmocnější na světě, ještě ani nezačala ničit to, co v Íránu zbylo. Další na řadě jsou mosty, pak elektrárny!“ napsal Trump v příspěvku na své síti Truth Social. „Vedení nového režimu ví, co je třeba udělat, a musí to udělat RYCHLE!“ dodal. Trump opakovaně tvrdí, že po zabití některých čelných představitelů teokratického režimu při amerických a izraelských úderech nyní v Íránu vládne „nové“ a „rozumnější“ vedení.
Šéf Bílého domu dal první ultimátum Íránu 21. března, tehdy Teheránu pohrozil zničením elektráren, pokud do 48 hodin úplně neuvolní pro bezpečnou plavbu Hormuzský průliv. Tyto útoky nařídil 23. března podmínečně odložit o pět dnů, což zdůvodnil „produktivními rozhovory“ o úplném ukončení války. Před týdnem pak oznámil, že údajně na žádost íránské vlády odkládá útoky na elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna.
Ve středečním televizním projevu, prvním od zahájení izraelsko-amerických úderů 28. února, pak Trump mimo jiné prohlásil, že Spojené státy budou během příštích dvou či tří týdnů podnikat extrémně tvrdé údery, včetně možných útoků na energetickou a ropnou infrastrukturu, pokud Teherán nepřistoupí na podmínky Washingtonu.
Desítky odborníků na mezinárodní právo ve Spojených státech podepsaly otevřený dopis, zveřejněný ve čtvrtek, v němž uvádějí, že americké údery proti Íránu mohou představovat válečné zločiny, napsala agentura Reuters. Ta rovněž připomíná, že Ženevské úmluvy z roku 1949 zakazují ve válečném konfliktu útočit na místa považovaná za klíčová pro životy civilistů a že strany konfliktu musí rozlišovat mezi civilními objekty a vojenskými cíli.