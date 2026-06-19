Po Íránu přišla řada na další zemi. Trump se chce věnovat Severní Koreji

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  9:52aktualizováno  9:52
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Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji, tvrdí jihokorejský prezident I Če-mjong. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR.
Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...

Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi (30. června 2019) | foto: ČTK

Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim...
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji...
Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim...
Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim...
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„Prezident Trump prohlásil, že nastal čas věnovat pozornost otázce Severní Koreje,“ uvedl jihokorejský prezident na tiskové konferenci, kde informoval o podrobnostech své schůzky s Trumpem na summitu skupiny G7.

„Řekl jsem mu, že sankce a nátlak proti KLDR jsou neúčinné,“ pokračoval I Če-mjong. „Účinnost sankcí se snížila kvůli vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem, která vyplynula z války na Ukrajině,“ dodal.

Jihokorejský prezident však podle agentury Reuters naznačil, že Trump zřejmě nevidí žádné jasné a vhodné řešení problému, který představuje jaderný arzenál KLDR.

Jihokorejský lídr také informoval, že všechny komunikační kanály mezi KLDR a Jižní Koreou jsou nyní přerušeny. Podle něj se vztahy mezi oběma zeměmi nacházejí v patové situaci a nepřátelský postoj Pchjongjangu vůči Soulu by mohl ještě nějakou dobu trvat.

KLDR v posledních letech uplatňuje vůči Jižní Koreji nepřátelštější politiku a odmítá opakované nabídky dialogu od jihokorejského prezidenta I Če-mjonga. Oba sousedé jsou navíc technicky stále ve válce, jejich konflikt skončil v roce 1953 příměřím, nikoli mírovou smlouvou.

17. září 2021

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