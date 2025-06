„Vzhledem k tomu, že existuje značná pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti s Íránem proběhnou jednání, se rozhodnu, zda se do toho vložím během příštích dvou týdnů,“ řekl Trump. O jeho vyjádření informovala na tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Dodala, že jednání s Teheránem pokračují, na dotaz novinářů už ale neupřesnila, proč si Trump myslí, že stále existuje „značná šance“ na jednání. Trumpovým příznivcům, kteří mají obavy z vměšování se USA do konfliktu na Blízkém východě uvedla, aby „důvěřovali prezidentu Trumpovi“.

Ve středu Trump uvedl, že nemůže říct, zda Spojené státy podniknou útok na Írán. Zároveň uvedl, že mu dochází trpělivost. Teherán vyjádřil zájem vyjednávat, ale na to je velmi pozdě, sdělil prezident novinářům. Íránští představitelé ovšem tvrzení o zájmu Teheránu vyjednávat popřeli.

Trump podle tisku uvažuje o zapojení USA do úderů, které Izrael od pátku podniká na Írán. „To nemohu říct. Možná to udělám, možná ne. Nikdo neví, co udělám,“ odpověděl ve středu Trump na otázku o možných amerických úderech na Írán.