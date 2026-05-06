Podle agentury Reuters a řady dalších médií USA nyní čekají na íránskou odpověď na návrh na ukončení války.
„Za předpokladu, že bude Írán souhlasit s tím, na čem jsme se dohodli – což je možná dost odvážný předpoklad –, skončí již tak legendární operace Epic Fury (Epická zuřivost) a díky vysoce účinné blokádě bude Hormuzský průliv otevřen pro všechny, včetně Íránu,“ napsal Trump.
Hned vzápětí ale Trump znovu pohrozil bombardováním. „Pokud nebudou souhlasit, začne bombardování, které bude bohužel mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než dříve. Děkuji vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete,“ dodal prezident Spojených států.
Šéf Bílého domu přitom v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Cílem je chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderů začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy. V noci na středu ale Trump oznámil, že USA tuto operaci nakrátko přerušují vzhledem k pokročilé fázi jednání.
Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.
Trump přitom ve svých příspěvcích opakovaně hrozí obnovením úderů či ještě intenzivnějším bombardováním, pakliže Írán nepřistoupí na dohodu a neumožní volnou plavbu Hormuzským průlivem. O Velikonocích Trump vzbudil rozruch nebývale vulgárním příspěvkem, v němž íránskému vedení vzkázal: „Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle“.