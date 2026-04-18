Trump hrozí Íránu zachováním blokády. Příměří možná neprodloužím, dodal

  7:40aktualizováno  7:40
Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že pokud nebude s Teheránem uzavřena mírová dohoda, zachová americkou blokádu íránských přístavů. Zároveň dodal, že možná neprodlouží příměří, které má vypršet ve středu.
Donald Trump (16. dubna 2026) | foto: ČTK

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026
Americký prezident Donald Trump (2026)
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
Izrael a Spojené státy zahájily válku proti Íránu 28. února. Zástupci Íránu a USA minulý týden uzavřeli příměří a poté vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek, proto se Trump rozhodl blokádu zavést.

„Možná ho (příměří) neprodloužím, ale blokáda bude pokračovat,“ řekl Trump novinářům na palubě letadla Air Force One. „Takže blokáda zůstane a bohužel budeme muset znovu začít shazovat bomby,“ dodal podle agentury Reuters.

Írán a USA uzavřely 14denní příměří v noci na 8. dubna a uplynulý víkend v pákistánském Islámábádu vedly mírová jednání o ukončení konfliktu. Žádnou dohodu ale neuzavřely, protože Teherán nepřistoupil na americký požadavek vzdát se výroby jaderné zbraně.

Trump poté v neděli oznámil, že zahájí blokádu íránských přístavů. Ta začala o den později a její cílem je omezit íránské příjmy z prodeje ropy. Blokáda bude podle Trumpova dřívějšího vyjádření pokračovat, dokud nebude ze 100 procent dokončena americká „transakce“ s Íránem.

Írán v reakci na izraelsko-americké údery ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu. V pátek odpoledne vodní cestu otevřel pro obchodní lodě, dnes ale předseda íránského parlamentu pohrozil, že ji Teherán zase může uzavřít, pokud americká blokáda neskončí.

