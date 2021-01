Druhý pokus sesadit Trumpa. Čeho chtějí jeho političtí protivníci dosáhnout?

WASHINGTON/PRAHA Američtí demokraté chtějí dosáhnout toho, aby se odcházející šéf Bílého domu nemohl ucházet o další prezidentský mandát

Ještě celý týden zbývá do odchodu prezidenta Donalda Trumpa z Bílého domu. Jeho političtí protivníci z řad amerických demokratů však na posledních metrech usilují o to, aby odešel s ostudou. I proto, že dávají končícímu prezidentovi vinu za potyčky v prostorách Kongresu z minulého týdne. Tehdy do budovy amerického parlamentu vtrhly stovky Trumpových příznivců, kteří podobně jako odcházející prezident zpochybňují výsledky listopadových voleb.