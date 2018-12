Trump je kvůli Bushově úmrtí ochoten odložit spor s Kongresem

Washington Americký prezident Donald Trump je z pietních důvodů po pátečním skonu někdejší hlavy státu George Bushe staršího ochoten odložit spor s Kongresem o finance. Americké federální vládě hrozí, že se po 7. prosinci ocitne bez financí, pokud jí Kongres peníze neschválí. Trump zajištění financí pro svou vládu podmiňuje i odsouhlasením peněz na stavbu zdi na hranicích s Mexikem.

„Pokud budou chtít odklad kvůli skonu prezidenta Bushe, rozhodně to zvážím a pravděpodobně budu souhlasit,“ řekl Trump novinářům během návratu ze summitu G20 v Buenos Aires. Odložit spor chce o týden až dva.



Trump od Kongresu žádá pět miliard dolarů (115 miliard korun), aby mohl splnit svůj ústřední volební slib, a to vybudovat zeď na hranicích s Mexikem. Touto bariérou chce Spojené státy chránit před migranty a pašováním drog. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer souhlasí s 1,6 miliardou dolarů (37 miliard korun), Trump ale trvá na pěti miliardách a v opačném případě je připraven ponechat vládu bez peněz. To by znamenalo uzavření veškerých federálních úřadů, jejichž chod není nezbytný pro bezpečnost země.

Republikáni sice zatím drží většinu v obou komorách Kongresu, ale pro schválení financování vlády se v Senátu neobejdou bez podpory demokratů. Ve stočlenném Senátu mají republikáni 51 křesel, k prosazení finančního rozpočtu vlády však potřebují 60 hlasů.