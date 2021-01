Trump podle šéfky sněmovny musí být odsouzen. Lídr republikánů bezprostřední ústavní žalobu označil za chybu

Washington Končící americký prezident Donald Trump je jasnou a bezprostřední hrozbou pro Spojené státy a je třeba jej odstranit. Takto se vyjádřila šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová na úvod druhé části rozpravy o obžalobě Trumpa z „podněcování ke vzpouře“. Lídr sněmovních republikánů Kevin McCarthy poté uvedl, že Trump nese zodpovědnost za nedávný „útok na Kongres“, bezprostřední vznesení ústavní žaloby ale označil za chybu.

Návrh usnesení o tak zvaném impeachmentu prezidenta by mohl být schválen okolo 16:00 washingtonského času (22:00 SEČ).

„Víme, že prezident Spojených států nabádal k této vzpouře... Je jasnou a bezprostřední hrozbou pro zemi, kterou všichni milujeme,“ citovala Pelosiovou americká média. „Prezident musí být obžalován a jsem přesvědčená, že Senát jej musí odsoudit,“ uvedla.



Šéfka sněmovny vystoupila na úvod hlavní dvouhodinové rozpravy o vznesení ústavní žaloby, neboli impeachmentu prezidenta. Tomuto bloku předcházela počáteční rozprava a dvojice hlasování o procedurálních záležitostech. Hlavní dnešní hlasování, které přijde na řadu po ukončení aktuální diskuse, by mohlo trvat i 45 minut.

Po vyhlášení jeho výsledku bude Trump s největší pravděpodobností prvním americkým prezidentem, který bude mít na kontě dva impeachmenty. Návrh ústavní žaloby má jediný bod, kterým je obvinění, že Trump svou rétorikou značně přispěl k útoku svých příznivců na budovu Kongresu. Pelosiová dnes účastníky nepokojů z minulé středy označila za „domácí teroristy“.

Za republikány následně vystoupil jeden z nejvěrnějších Trumpových spojenců v Kongresu Jim Jordan. „Měli bychom se soustředit na sjednocování země. Místo toho demokrati podruhé obžalují prezidenta, týden předtím, než opustí úřad,“ řekl. Podobně jako další odpůrci impeachmentu z řad republikánů se podrobněji nevyjádřil k samotnému obvinění, že Trump burcoval své příznivce k násilnostem.

Poněkud odlišně vyzněl projev republikánského lídra McCarthyho, který podle deníku The New York Times poprvé veřejně přisoudil Trumpovi podíl na událostech minulé středy. „Prezident nese zodpovědnost za středeční útok davu výtržníků na Kongres. Měl okamžitě počínání davu odsoudit, když viděl, co se odehrává,“ řekl.

I McCarhty se ale postavil proti impeachmentu, obžaloba „v takto krátkém časovém rámci“ by prý byla chybou. Věc si podle něj žádá podrobnější vyšetřování.

Ústavní žaloba ale prakticky jistě schválena bude, neboť se k ní kromě demokratické většiny přihlásilo také šest republikánských kongresmanů. Tím šestým se dnes stal zástupce státu Washington Dan Newhouse.

Žaloba by mohla být ještě tento týden předložena Senátu, v tuto chvíli se však zdá, že „soudní proces“ v režii menší ze dvou komor Kongresu začne až po inauguraci Trumpova nástupce Joea Bidena, která je na programu příští středu. Napsala to agentura AP po vyjádření kanceláře lídra republikánské senátní většiny Mitche McConnella. Jeho mluvčí naznačil, že McConnell nehodlá v nejbližších dnech mimořádně svolat senátory, kteří by se tak sešli až příští úterý. V takovém případě je podle médií okamžité zahájení procesu nepravděpodobné.