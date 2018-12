Trump je podle vlivného senátora Grahama připraven zpomalit stahování vojáků ze Sýrie

Washington/Berlín/Ankara Americký prezident Donald Trump je připraven „zpomalit“ stahování amerických vojáků ze Sýrie, aby dosáhl konečné porážky teroristické organizace Islámský stát (IS). Po setkání s prezidentem to dnes řekl vlivný republikánský senátor Lindsey Graham. Šéf Bílého domu mu na společném setkání údajně řekl o plánu stažení ze Sýrie některé podrobnosti, o kterých senátor předtím netušil.

Před schůzkou Graham řekl, že hodlá Trumpa přesvědčit, aby ještě svůj plán odchodu amerických vojáků ze Sýrie důkladně promyslel.



„Hovořili jsme o Sýrii. Řekl mi některé věci, které jsem nevěděl a s jejichž znalostí mám lepší pocit z toho, kam v Sýrii míříme,“ řekl Graham po setkání s Trumpem v Bílém domě. „Pořád budeme mít v některých věcech rozdílné názory, ale řeknu vám, že prezident o Sýrii přemýšlí dlouho a usilovně - jak stáhnout naše síly, ale zároveň dosáhnout našich zájmů v oblasti národní bezpečnosti,“ dodal vlivný republikán.

Podle Grahama byly plány na stažení „chytrým způsobem“ zpomaleny. Trump minulý týden avizoval okamžité zahájení stahování amerických sil ze Sýrie. V amerických médiích se hovořilo o stažení v řádu několika měsíců. „Prezident chápe to, že musíme dokončit práci,“ řekl nyní Graham, aniž by sdělil podrobnosti o časovém plánu stahování.

„Chci vést válku na nepřítelově dvorku, ne na našem,“ řekl ještě před setkáním s Trumpem Graham v rozhovoru poskytnutém televizní stanici CNN. Ačkoli je oslabená, představuje podle vlivného senátora teroristická organizace Islámský stát (IS) přinejmenším na severovýchodě Sýrie stále nebezpečí. „Proto je třeba, abychom (v Sýrii) nechali část našich vojsk,“ dodal.

Stažení všech amerických vojáků by podle Grahama umožnilo radikálům z IS přeskupit své síly, zradilo by bojovníky kurdských milic, kteří jsou spojenci Washingtonu, a zvýšilo by schopnost Íránu ohrozit bezpečí Izraele.

V Sýrii působí 2000 amerických vojáků

Před schůzkou senátor za Jižní Karolínu řekl, že chce Trumpa přesvědčit, aby „si sednul se svými generály a znovu promyslel, jak to udělat“. „Zpomalit to. Ujistit se, že to uděláme správně. Ujistit se, že se IS nikdy nevrátí. Nevydat Sýrii Íráncům,“ vysvětlil člen branného výboru amerického Senátu.

V Sýrii působí asi 2000 amerických vojáků, kteří v boji proti IS podporují arabsko-kurdskou koalici SDF, jejíž hlavní součástí jsou kurdské milice YPG. Turecko ovšem YPG považuje za teroristickou organizaci napojenou na separatistickou Stranu kurdských pracujících (PKK), která působí na jeho území. Ankara pohrozila, že po stažení amerických vojáků ze severu Sýrie zahájí proti YPG ofenzívu.

Kvůli hrozící invazi Turecka do Sýrie si dnes s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem telefonovala německá kancléřka Angela Merkelová. Ministerská předsedkyně vyzvala Turecko ke zdrženlivosti a zodpovědné reakci na plánovaný odchod Američanů ze Sýrie. Erdogan a Merkelová se podle agentury DPA shodli, že organizace Islámský stát nadále zůstává „významným nebezpečím“.