‚Trump je rasista a podrazák.‘ Lituji práce pro něj, řekne podle médií jeho právník v Kongresu

Washington Bývalý důvěrník Donalda Trumpa Michael Cohen ve středu při kongresovém slyšení označí prezidenta za rasistu a podvodníka a poskytne údajně poslancům informace svědčící o prohřešcích šéfa Bílého domu. Vyplývá to z předem zveřejněných Cohenových poznámek, o nichž ve středu informovala americká média.

Prezident Donald Trump „je rasista, podvodník a podrazák.“ Tato slova podle deníku The New York Times zazní z úst bývalého Trumpova právníka Michaela Cohena, až bude vypovídat před kontrolním výborem Sněmovny reprezentantů.

Ve své úvodní řeči, kterou získala americká média, by měl také přiznat, že prezidentův tým komunikoval se spoluzakladatelem WikiLeaks Julianem Assangem, skrze jehož stránky měly na veřejnost uniknout emaily Hillary Clintonové, Trumpovy prezidentské protikandidátky.

„Nikdy ani za milion let by mě nenapadlo, když jsem přijímal práci pro Donalda Trumpa v roce 2007, že jednoho dne bude kandidovat na prezidenta, povede kampaň založenou na nenávisti a nesnášenlivosti a skutečně vyhraje. Lituji, že jsem řekl ‚ano‘ panu Trumpovi. Lituji veškeré pomoci a podpory, kterou jsem mu poskytl,“ měl by říct před výborem Cohen.

Trumpův bývalý právník, který je předvolán k veřejnému slyšení ve výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled a reformu, v úterý absolvoval uzavřené slyšení před senátním výborem pro tajné služby a ve čtvrtek ho čeká další pohovor se členy výboru pro tajné služby ve Sněmovně reprezentantů. Série slyšení byla naplánována na dobu, kdy Trump bude ve Vietnamu na ostře sledovaném summitu jednat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.



Cohen, jenž pro Trumpa pracoval deset let jako osobní právník a asistent, chce ve středu poslancům podat informace o kriminálním jednání svého bývalého bosse po převzetí prezidentské funkce v lednu 2017 i před ním. Poslancům sněmovního výboru chce například poskytnout „ty nejpodrobnější detaily“ o penězích, které Trump v rozporu s volebními zákony údajně zaplatil za mlčení své bývalé milence Stephanii Cliffordové, známé v pornosvětě jako Stormy Daniels.

Na slyšení, které američtí novináři už předem označují za „mediální spektákl“, hodlá Cohen promluvit o Trumpových plánech na stavbu mrakodrapu v Moskvě, které neopustil ani po získání republikánské nominace do prezidentských voleb, přestože tvrdil opak.

Přímé důkazy o tajné spolupráci Trumpova volebního týmu s Ruskem, které se snaží shromáždit zvláštní tým FBI vedený Robertem Muellerem, Cohen na středečním slyšení nepředloží. „Důkazy nemám, chci být upřímný. Ale mám svá podezření,“ uvedl v předem připravených poznámkách.

Problémem může podle agentury AP být Cohenova důvěryhodnost. Bývalý Trumpův právník v minulosti několikrát prokazatelně lhal, sám se přiznal k nepravdivé výpovědi v Kongresu. V květnu má nastoupit trest tříletého vězení za porušení pravidel pro financování volební kampaně. Bílý dům v úterý v prohlášení označil Cohena za „usvědčeného lháře“.