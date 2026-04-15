Usmíří si tím věřící? Trump zveřejnil nový obrázek, na kterém ho Ježíš Kristus objímá

  20:14
Americký prezident Donald Trump sdílel ve středu na své sociální síti další obrázek, který je patrně vytvořený umělou inteligencí (AI). Objímá ho na něm Ježíš Kristus. Šéf Bílého domu přitom před dvěma dny zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm světlem léčí nemocného. Vyvolal tak kritiku i z řad jeho stoupenců, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař, a média obvinil z šíření dezinformací.
Obrázek, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social. (15. dubna 2026) | foto: Donald J. Trump: Irish for Trump

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...
Americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social sdílel obrázek Měsíce...
Trump: Nejsem fanoušek papeže. Papež: nebojím se
„Ať žije král.“ Obrázek, který se objevil na oficiálním účtu Bílého domu na...
Na obrázku, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social, je republikánský prezident vyobrazen za mikrofonem se zavřenýma očima v objetí Krista, který má rovněž zavřené oči.

V popisku původního příspěvku uživatele Irish for Trump se uvádí: „Nikdy jsem nebyl příliš nábožensky založený muž... ale nezdá se vám, že s odhalením všech těch satanistických démonických netvorů obětujících děti... že Bůh možná hraje svou Trumpovu kartu!“

„Radikální levicovým šílencům se to asi nebude líbit, ale myslím, že je to docela hezké!“ napsal Trump k obrázku na svém profilu.

Trump tento týden kritizoval papeže Lva XIV., který je první hlavou katolické církve narozenou v USA. Vatikánu vzkázal, že by mu měl být Lev XIV. vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě“.

Taková Trumpova kritika je většinou adresovaná demokratickým starostům amerických měst. Prezident rovněž prohlásil, že papež je katastrofální pro zahraniční politiku.

Papež poté uvedl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že bude nadále vystupovat proti válce a prosazovat mír. V rázném projevu v pondělí v Alžíru také odsoudil „neokoloniální“ světové mocnosti, které podle něj porušují mezinárodní právo, aniž by jmenoval konkrétní země.

V úterý Trump svou kritiku papeže zopakoval. V dalším příspěvku na své sociální síti prezident uvedl, že by papeži měl někdo říct o zabíjení demonstrantů v Íránu a že je nepřijatelné, aby Írán měl jadernou zbraň. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o atomovou bombu neusiluje.

Papeže v úterý kritizoval na akci konzervativní organizace Turning Point USA na Univerzitě v Georgii také americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj by papež měl být „opatrný, když hovoří o teologických otázkách“.

Křesťanští voliči tvoří významnou část Trumpovy politické základny. Trump, který pravidelně nechodí do kostela, v prezidentských volbách v roce 2024 získal značný počet hlasů od křesťanských Američanů, včetně katolíků, připomněla agentura Reuters.

Mohlo by Vás zajímat

