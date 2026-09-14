„Jedinou kontrolou nebo pojistkou, kterou umělá inteligence potřebuje, je silný a chytrý prezident (s vysokým IQ!) a USA ho mají,“ napsal Trump.
Šéf Bílého domu dodal, že jeho administrativa již zabránila společnosti Anthropic zabývající se umělou inteligencí „v tom, aby dělala špatné nebo potenciálně špatné“ věci.
Trump se ale dříve ohradil proti výzvám technologických lídrů ze společností Anthropic, OpenAI, Microsoft a dalších, aby byla umělá inteligence podrobená přísnější regulaci. Ta by měla zajistit její vývoj směrem podporujícím bezpečnost, řešícím právní odpovědnost a zachovávajícím národní bezpečnost.
Prezident se proti těmto snahám o zavedení omezení postavil a tvrdí, že by to mohlo vést k tomu, že Čína ve vývoji umělé inteligence předstihne Spojené státy. „Probíhá tu zvrácené spiknutí proti umělé inteligenci a datovým centrům a jediný, kdo z toho má radost, je Čína,“ uvedl Trump.