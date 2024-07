Biden je moc starý. Někdejší rivalové z primárek podpořili kandidaturu Trumpa

„Nemusíte s Trumpem sto procent času souhlasit, abyste pro něj hlasovali,“ řekla Haleyová, která za Trumpovy administrativy působila jako americká velvyslankyně při OSN.

O republikánskou nominaci do listopadových prezidentských voleb se ucházela do března, kdy jako poslední exprezidentova protikandidátka ze stranického klání odstoupila. Učinila tak poté, co ji Trump porazil v klíčových státech.

Haleyová se v kampani prezentovala jako umírněnější varianta ve srovnání s exprezidentem a některými dalšími kandidáty. Měla blíže k tradičnější republikánské politice z doby před Trumpovou érou a jako jedna z mála kandidátů se hlásila k vojenské podpoře Ukrajiny, která čelí ruské invazi.

Její současná podpora Trumpa se podle stanice BBC očekávala: už před několika měsíci řekla, že ho bude volit. Během primárek ho podle Reuters označila za nevolitelného a nezpůsobilého pro úřad.

„Donald Trump je démonizován, žalován, stíhán. A málem přišel o život. Nemůžeme ho zklamat,“ prohlásil DeSantis, který podle agentury AP býval exprezidentovým spojencem, následně v primárkách rivalem a od svého odstoupení z nich se snaží svůj vztah s Trumpem obnovit.

Trump se podle médií během projevů usmíval a tleskal ze své lóže, kde seděl vedle senátora J. D. Vancea, jehož si vybral jako viceprezidentského kandidáta. Také tento politik, plným jménem James David Vance, Trumpa kdysi kritizoval a tvrdil, že by ho nikdo nevolil. Později se stal jeho obhájcem.

Exprezident svůj výběr volebního partnera oznámil v pondělí na své sociální síti Truth Social. Republikánská strana krátce nato na předvolebním sjezdu nominovala Trumpa jako svého kandidáta na prezidenta a následně potvrdila Vance jako kandidáta na viceprezidenta.

Trump druhý den sjezdu vstoupil do sálu za bouřlivého potlesku republikánů, stejně jako v pondělí při svém prvním veřejném vystoupení od sobotního pokusu o atentát na něj během předvolebního shromáždění.

Vypadal energičtější než předchozí den, kdy působil emotivněji a zamlkleji než obvykle, napsal Reuters. Obvázané ucho připomínalo střelbu na něj. Sjezd potrvá do čtvrtka, kdy se očekává, že na něm vystoupí s projevem Trump.

Republikánský sjezd hlídá asi 4 500 strážců zákona. Přijeli do města z celé země a zajišťují bezpečnost do konce setkání ve čtvrtek.