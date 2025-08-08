Příkaz vytváří právní základ pro přímé vojenské operace proti kartelům na moři i na zemi a jde o zatím nejagresivnější krok americké administrativy v boji proti nim, píše NYT. Pentagon ale podpis příkazu agentuře AFP zatím nepotvrdil.
Sheinbaumová byla o Trumpově příkazu podle AFP informovaná, ale jakoukoliv možnost vojenského zapojení nebo jakékoliv jiné instituce v Mexiku odmítla. „Spojené státy nepřijdou do Mexika s armádou. Spolupracujeme, žádná invaze tu nebude. To je vyloučeno, absolutně vyloučeno,“ řekla prezidentka na ranní tiskové konferenci.
Podle Washingtonu patří na americký seznam teroristů šest mexických kartelů, jeden venezuelský a jeden ze Salvadoru. Nařízení armádě zasáhnout proti nelegálnímu obchodování s drogami ovšem vyvolává právní otázky, napsal NYT. Podle listu je například komplikovanou otázkou, zda by zásah amerických sil bez souhlasu Kongresu mohl vést k tomu, že by úmrtí civilistů při takové akci mohlo být klasifikováno jako „vražda“ za situace, kdy by se jednalo o podezřelé, kteří však nepředstavují bezprostřední hrozbu.
Pokud Trump vyšle do Mexika americké vojáky nebo použije drony, bude to pro Sheinbaumovou podle NYT pohroma. Mexičané jsou na toto téma velmi citliví kvůli vzájemné historii, kdy spolu oba státy vedly válku a Američané poté zabrali kus mexického území. Mexiko by pak v reakci na další krok americké administrativy mohlo odstoupit od spolupráce v bezpečnosti a migraci, píše NYT.
Už v únoru mexická prezidentka uvedla, že Mexiko nebude akceptovat žádnou americkou „invazi“ na svém území pod záminkou boje proti drogovým kartelům. Administrativa Donalda Trumpa zase Mexiko už několikrát obvinila z laxního přístupu v boji proti migrantům, kteří nelegálně překračují hranice s USA, a proti pašerákům, již do sousední země pašují drogy, zejména fentanyl.