Trump prý koketoval s myšlenkou stanného práva, aby otočil volby. Pobouřilo to i Bílý dům

V pátek večer přijal Trump právničku a konspirátorku Sidney Powellovou a chtěl ji jmenovat zvláštní vyšetřovatelkou v souvislosti s volbami, které sám neuznává, neboť prý byly ze strany demokratů zmanipulované. Teorii o rozsáhlém volebním podvodu zastává samozřejmě i Powellová, ta dokonce mluví i o mezinárodní konspiraci. V období po volbách byla dokonce členkou Trumpova týmu pro soudní zvrácení výsledků hlasování. Podle The New York Times se záměru Trumpa postavil i právník Rudy Giuliani, jinak jeho oddaný stoupenec.



To ale není všechno. Schůzky se podle všeho měl zúčastnit i generál ve výslužbě a bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu Michael Flynn. Ten po necelém měsíci ve funkci na začátku roku 2017 odstoupil kvůli kontaktům s ruským velvyslancem na americké půdě, k němuž mělo dojít v období minulých voleb před čtyřmi lety. Flynn byl také v rámci Muellerova vyšetřování obviněn ze lhaní ohledně vztahů s Rusy a následně odsouzen, ale Donald Trump mu nedávno udělil milost.

Flynn nedávno v televizním rozhovoru na stanici Newsmax Trumpa vyzýval, aby vyhlásil stanné právo a pověřil armádu uspořádáním nových voleb. Při pátečním setkání se prezident svého někdejšího poradce zeptal i na tuto myšlenku, píše NYT. Jinými slovy tedy zvažoval rozmístění americké armády do hlavních „swing“ států, o které se pravidelně bojuje, neboť se zde hlasy voličů přelévají z jedné na druhou.

Záměrem Trumpova návrhu bylo zřejmě uspořádat nové volby nebo aspoň získat do svého držení dosavadní hlasy v rámci volebních center, aby se mohly přepočítat. Tento požadavek opakovaně vnášel právě vedoucí Trumpova právnického týmu Rudy Giuliani. Nutno podotknout, že soudní bitvy doposud vždy dopadly v neprospěch republikánů a důkazy o masivním volebním podvodu se nenašly.

Server CNN uvádí, že nápad vyhlásit stanné právo vyvolal pobouření i v Bílém domě - tedy u lidí, kteří jsou jinak na Trumpovy nápady zvyklí.

Trump v neděli prostřednictvím tweetu zprávy o tom, že vedl diskusi o možném nastolení stanného práva jako prostředku k přepsání výsledků voleb, popřel a označil je jako „falešné zprávy“. Nicméně CNN cituje dva anonymní zdroje z vládních kruhů, kteří potvrdili, že se zde téma opravdu řešilo.

John Bolton - který se stal nástupcem Flynna v americké administrativě a který v roce 2019 také předčasně skončil kvůli rozepři s prezidentem Trumpem ohledně ukrajinského skandálu, který vedl až k pokusu o impeachment Trumpa, který ovšem neprošel Kongresem - sdělil, že Trumpovy kroky jsou „děsivé“ a on sám je „nekompetentní“. Bolton je Trumpovým kritikem již delší dobu, mimo jiné vydal knihu pamětí Místnost, kde se to stalo, která se posléze stala bestsellerem.

I jemu odpověděl Trump na sociálních sítích: „Co by o tom měl vědět Bolton, jeden z nejhloupějších lidí ve Washingtonu? “

What would Bolton, one of the dumbest people in Washington, know? Wasn’t he the person who so stupidly said, on television, “Libyan solution”, when describing what the U.S. was going to do for North Korea? I’ve got plenty of other Bolton “stupid stories”.