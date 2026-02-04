Po kritice usmíření. Trump i prezident Kolumbie Petro si schůzku pochvalovali

„Měli jsme velmi dobrou schůzku. Myslím, že byl skvělý,“ řekl šéf Bílého domu na Petrovu adresu. Také kolumbijský lídr hovořil po setkání o pozitivní schůzce. Podle Trumpa byla řeč o společných operacích proti pašerákům narkotik a o dalších tématech.
Petro médiím sdělil, že požádal amerického prezidenta o pomoc při řešení napjatých obchodních vztahů se sousedním Ekvádorem. Sídlo amerických prezidentů opustil po 13:00 místního času (19:00 SEČ) po zhruba dvou hodinách.
Oba politici se v posledních měsících navzájem tvrdě kritizovali. Trump v říjnu Petra označil za nelegálního drogového vůdce, aniž by poskytl jakékoliv důkazy pro své obvinění. V lednu dokonce naznačil i možnost vojenského zásahu v Kolumbii.
Zdrženlivý ve své kritice nebyl ani Petro, který psal o senilním mozku amerického prezidenta a lednový zásah Spojených států proti venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi označil za únos.
Vztahy mezi Washingtonem a Bogotou se zlepšily po lednovém telefonátu, o kterém obě strany hovořily pozitivně.
Trump a Petro mají ale nadále společné především to, že se chovají nepředvídatelně, rychle mění názory a vyjadřují se vyhýbavě.
Kolumbie byla dlouhá desetiletí blízkým spojencem Spojených států v Jižní Americe. Vztahy obou zemí se ale zhoršily po nástupu Trumpa do funkce loni v lednu.
Petro se v roce 2022 stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie. Jeho vláda tvrdí, že bojuje proti drogovým kartelům. To podle Reuters chtěli zdůraznit i její představitelé ve Washingtonu. Zároveň ale 53milionová země zůstává největším světovým producentem kokainu.