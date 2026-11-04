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Američany u voleb trápila drahota, Trump řešil hlas moderátorky a „své“ jezírko

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  7:02aktualizováno  7:02
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Donald Trump den před volbami do Kongresu vystoupil u problematikého...

Donald Trump den před volbami do Kongresu vystoupil u problematikého zrcadlového jezírka. (2. listopadu 2026) | foto: ČTK

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Americký prezident Donald Trump na síti Truth Social v den voleb do Kongresu opakovaně zveřejňoval příspěvky týkající se zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu, D.C. Poté uvedl, že sleduje volební zpravodajství na Fox News, a zkritizoval hlas tamní moderátorky. To vše v době, kdy voliče podle průzkumů nejvíce trápil růst životních nákladů.

Průběh voleb prezident sleduje v soukromí na Fox News, ale zatím jej nekomentoval, informovala stanice CNN. Stěžoval si ale na hlas jedné z moderátorek.

„Sleduji předvolební výsledky na Fox News, ale nemohu vystát hlas Jessicy Tarlovové – blbá jako šutr, ale vadí mi hlavně ten hlas. Než ta nula zmizí z obrazovky, musím to přepnout – vrátím se později!“ uvedl Trump.

Volby do Kongresu – výsledky přehledně na iDNES.cz

Bílý dům nevyloučil, že novináři budou moci Trumpa večer vidět na jeho recepci v Bílém domě. Zda bude Trump večer k vidění, bude ovšem s největší pravděpodobností záviset na výsledcích, poznamenala CNN. Recepce byla na prezidentově harmonogramu uvedena jako „nepřístupná pro tisk“.

Podle příspěvků na Truth Social ho zaměstnávají i jiné věci. Několikrát dnes zveřejnil příspěvky týkající se jezírka u Lincolnova památníku, jehož renovace byla letos předmětem kontroverzí i posměchu.

Mluvil o něm také v pondělí při posledním veřejném projevu. Ten byl prezentován jako jeho poslední vzkaz voličům před zvolením nového Kongresu. Voliči ve Washingtonu, D.C. přitom ani do Kongresu volit nemohou.

V jednom příspěvku Trump kritizoval britský bulvární deník Daily Mail za způsob, jakým o jeho včerejší závěrečné akci před volbami do Kongresu informoval. Deník akci totiž označil spíše za „tiskovou konferenci“ než za „projev“.

V dalším příspěvku šéf Bílého domu obvinil kalifornského demokratického kongresmana Teda Lieua ze šíření „zlovolných, nepravdivých a pomlouvačných tvrzení“. Ten totiž řekl, že Trump chtěl bazén přejmenovat po sobě.

Tento bazén a řada dalších rozsáhlých renovačních a stavebních projektů ve Washingtonu jsou pro prezidenta Trumpa důležitým tématem. Pravidelně je zmiňuje. Jeho včerejší zaměření na jezírko nicméně vzbudilo u pozorovatelů údiv, uvedla stanice CNN. Lidi zajímalo, jaký volební přínos, pokud vůbec nějaký, by takové poznámky mohly mít, když průzkumy veřejného mínění ukazují, že mnoho Američanů se zajímá o zcela jiná témata.

Američané řeší stav ekonomiky

Voliči napříč Spojenými státy během dnešního hlasování uváděli jako svou hlavní obavu stav ekonomiky. Devětatřicet procent ze 79 tisíc dotazovaných se přitom domnívá, že ekonomická situace je pro ně při nynějších volbách do Kongresu nejzásadnějším tématem, ukazuje průzkum institutu SSRS.

Přibližně 75 procent dotázaných uvedlo, že ekonomika je v „ne příliš dobrém nebo špatném“ stavu, zatímco 25 procent ji označilo za „vynikající nebo dobrou“.

Na druhém místě se umístil stav demokracie, který označilo za hlavní prioritu 32 procent respondentů, následovaný imigrací se 14 procenty. Zdravotnictví (osm procent), zahraniční politika (čtyři procenta) a kriminalita (tři procenta) byly jako hlavní téma zmíněny menším podílem voličů.

Průzkum, oficiálně nazvaný Voter Poll, představuje reprezentativní vzorek amerických voličů před volebním dnem a zahrnuje i průzkum u volebních místností (exit poll) mezi voliči, kteří hlasovali v předstihu i v den voleb.

Také průzkum Reuters/Ipsos, kterého se zúčastnilo 1765 dospělých Američanů, ukázal, že rostoucí náklady jsou nejdůležitějším tématem pro 48 procent registrovaných voličů, následované demokratickými normami s 26 procenty a imigrací se 13 procenty.

Podle průzkumu navíc 48 procent lidí, kteří se chystali jít k volbám, nebo tak už učinili, řeklo, že volby vnímají jako hlasování proti Trumpovi. Za hlasování pro něj volby považuje 25 procent dotázaných a stejný podíl řekl, že prezident v jejich rozhodování nehrál roli.

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