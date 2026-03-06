„Modlíme se, aby na něm spočívalo tvé trvalé požehnání a přízeň. Modlíme se, aby moudrost z nebes zaplavila jeho srdce a mysl, a Pane, aby ses ho ujal v těchto náročných časech, kterým dnes čelíme,“ pronášel modlitbu vůdce skupiny Tom Mullins, zakládající pastor floridské sítě Christ Fellowship.
Na videu je vidět Trump se zavřenýma očima, několik křesťanských lídrů má na něm položené ruce. Slyšet jsou souhlasná „ano“ a „amen“ od ostatních pastorů.
„Modlím se za tvou milost a ochranu pro naše vojáky a všechny naše muže a ženy sloužící v ozbrojených silách. A Otče, modlíme se, abys i nadále dával našemu prezidentovi sílu, kterou potřebuje k vedení našeho velkého národa. Vrátíme se k jednomu národu pod Bohem, nedělitelnému, se svobodou a spravedlností pro všechny. Modlíme se za tvé nebeské požehnání nad ním ve jménu Ježíše,“ pokračoval Mullins.
Ralph Reed z Faith and Freedom Coalition ocenil Trumpa za jeho „odvážné rozhodnutí zaútočit na teroristický režim v Íránu“. „Nechť Bůh poskytne vítězství a svobodu íránskému lidu.“
„Tento okamžik měl zvláštní význam díky kontextu, ve kterém se odehrál,“ podotkl Samuel Rodriguez, prezident National Hispanic Christian Leadership Conference, jenž se modlitby také zúčastnil. „I uprostřed globálního konfliktu a nesmírné zodpovědnosti jsme se zastavili, abychom hledali Boží moudrost a ochranu. Vedení na nejvyšší úrovni vyžaduje pokoru, rozlišovací schopnost a závislost na Bohu.“
Shromáždění zorganizovala Trumpova duchovní poradkyně, evangelikální teleevangelistka Paula White-Cainová, která Trumpa nazývá „největším bojovníkem víry“, jakého kdy USA měly. White-Cainová patří ke kontroverznímu křesťanskému proudu známému jako „evangelium prosperity“, které hlásá, že víra přinese bohatství a zdraví. Teleevangelisté tohoto typu se často chlubí luxusním životním stylem jako důkazem účinnosti modliteb za prosperitu. Mnozí z nich, včetně White-Cainové, zároveň poskytují svým následovníkům finanční či kosmetické rady.
Trumpova voličská základna sestává z velké části z evangelikálních křesťanů. Prezident se jim odvděčuje prosazováním konzervativní agendy „tradičních křesťanských hodnot“, například v oblasti potratové politiky, nebo zřizováním institucí pověřených obranou křesťanství.
Využívání náboženství k ospravedlnění války
Také další prominentní postavy Trumpovy administrativy sdílejí výrazný zájem o víru. Silně ji prosazuje například ministr obrany Pete Hegseth, jehož tažení se u některých částí armády nesetkává s pochopením. Někteří vojáci si stěžují, že jejich nadřízení přejímají apokalyptickou náboženskou rétoriku a rámují konflikt na Blízkém východě jako bitvu, která může rozpoutat Soudný den.
Podle kritiků Bílý dům prakticky prosazuje stejný náboženský extremismus, jaký USA kritizuje u íránské teokracie. Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Íránu vládnou „nábožensky fanatičtí šílenci“ a Hegseth řekl, že „šílené režimy“ posedlé „prorockými islamistickými bludy“, nemohou mít jaderné zbraně.
Obě strany se podle Jolyona Mitchella, profesora náboženství z Durham University, snaží vykreslit konflikt jako svatou válku, aby ospravedlnily své akce a získaly podporu veřejnosti. „Mnozí na obou stranách tohoto konfliktu věří, že mají na své straně Boha. Verbují Boha do toho konfliktu, stejně jako do mnoha jiných , jako oporu pro násilné činy. Démonizace a odlidšťování nepřítele, onoho ‚druhého‘, nevyhnutelně ještě ztíží budování míru po skončení konfliktu,“ uvedl.