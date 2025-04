Francouzský soud v pondělí uznal Le Penovou vinnou ze zpronevěry prostředků Evropského parlamentu, s okamžitou platností jí zakázal ucházet se na pět let o volené veřejné funkce a odsoudil ji ke čtyřem rokům odnětí svobody, z toho dvou podmíněně. Le Penová oznámila, že se odvolá. Le Penová trvá na své nevině a uvedla, že jí soud záměrně snaží zabránit v prezidentské kandidatuře v roce 2027.

„Dostala zákaz kandidovat na pět let a byla přední kandidátkou. To zní jako něco, co se děje v této zemi. To zní velmi podobně jako to, co se děje tady,“ řekl Trump v rozhovoru s novináři v Bílém domě. Rozhodnutí považuje za „velmi velkou věc“.

Francouzská prokuratura obvinila Le Penovou a asi dvě desítky dalších lidí z toho, že mezi lety 2004 a 2016 platili zaměstnance své strany Národní sdružení penězi, které byly určeny na financování asistentů v EP. Soud v pondělí spolu s Le Penovou uznal vinnými také osm dalších členů strany a 12 parlamentních asistentů ze zpronevěry evropských fondů. Celková škoda podle odhadu soudu dosáhla 2,9 milionu eur (téměř 73 milionů korun).

Podle zástupců stran evropské krajní pravice je rozsudek snahou o umlčení oblíbené političky, která stojí v čele průzkumů pro prezidentské volby ve Francii v roce 2026.

Trump byl v minulosti obviněn ze zatajení platby za mlčení pornoherečce, z pokusů o zvrácení výsledků voleb v roce 2020, které prohrál, a z přechovávání utajovaných dokumentů po skončení svého prvního funkčního období. V případu vyplacení peněz pornoherečce byl odsouzen. Ve všech případech Trump obvinění popřel a označil je za politicky motivovaná.