Žalobu podalo ministerstvo spravedlnosti, podle kterého Los Angeles porušuje federální zákony svými opatřeními, která zakazují využívání městských zdrojů k pomáhání imigračním úřadům při jejich operacích či při shromažďování informací o statusu občanství jednotlivců.

„Budeme v Los Angeles vymáhat federální imigrační zákony nehledě na to, zda se to správě či obyvatelům města zamlouvá,“ uvedl na sociální síti X představitel ministerstva spravedlnosti Chad Mizelle. „Pokud se vám to nelíbí, přestěhujte se do Mexika,“ dodal.

Pro města, jako je Los Angeles, která kvůli odlišným politickým názorům omezují spolupráci s federálními migračními úřady, čímž ztěžují deportace migrantů, se používá termín azylová města či města útočiště (v angličtině sanctuary cities). Trump takové postoje samospráv ostře kritizuje a opakovaně jim hrozí důsledky.

Žaloba přichází několik týdnů poté, co Trump přes nesouhlas guvernéra Kalifornie a starostky města povolal tisíce členů kalifornské Národní gardy a námořní pěchoty do Los Angeles poté, co tam vypukly protesty proti imigračním raziím. Demonstrace se konaly v malé části městského centra a z velké části probíhaly pokojně. Zaznamenáno bylo několik případů rabování, ničení majetku a útoků na příslušníky bezpečnostních složek.