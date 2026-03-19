„Spojené státy o tomto konkrétním útoku nic nevěděly a ani Katar do něho nebyl zapojen žádným způsobem a v žádné podobě a také nevěděl, že se stane,“ uvedl Trump. Katarské těžební pole sousedí se zasaženou íránskou oblastí.
Írán v odvetě za útok na Jižní Pars slíbil údery proti těžební infrastruktuře v Kataru, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii. Katar pak informoval o raketových útocích na průmyslovou oblast Rás Laffan, kde podle něho vznikly rozsáhlé škody na hlavním plynárenském zařízení. Podle Kataru jde o přímé ohrožení jeho národní bezpečnosti.
Trump ve čtvrtek varoval, že pokud Írán znovu zaútočí na Katar, Spojené státy „s pomocí nebo souhlasem Izraele nebo bez nich vyhodí do povětří celé pole Jižní Pars v takové síle, jakou Írán nikdy předtím neviděl“.
Krátce před tím, než Trump zveřejnil svůj příspěvek, společnost QatarEnergy oznámila, že při dalších raketových útocích na Rás Laffan vypukly velké požáry na jejích plynárenských zařízeních. Ministerstvo vnitra později podle serveru televize Al-Džazíra informovalo, že hasiči dostali plně pod kontrolu dva ze tří požárů a že nejsou hlášeni žádní zranění.
Macron po telefonátu s Trumpem
S výzvou k zastavení útoků na civilní infrastrukturu na Blízkém východě, a to zejména na vodárenské a energetické objekty, se ozval také francouzský prezident Emmanuel Macron. Učinil tak po telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním. Šéf Elysejského paláce o tom ve čtvrtek informoval na svém účtu na sociální síti X.
„Je v našem společném zájmu, abychom neprodleně uplatnili moratorium na útoky mířící na civilní infrastrukturu, zejména energetická a vodárenská zařízení. Civilní obyvatelstvo a jeho základní potřeby i bezpečné dodávky energií je nutné chránit před vojenskou eskalací,“ napsal Macron.
S Trumpem a katarským emírem mluvil po útocích na infrastrukturu pro těžbu plynu v Íránu a Kataru.
Katar patří k největším producentům plynu na světě a hraje klíčovou roli v globálním zásobování zkapalněným zemním plynem. Katar kvůli válce, kterou 28. února proti Íránu zahájily Spojené státy a Izrael, zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, čímž došlo k výpadku 20 procent světových dodávek této suroviny.
Agentura DPA píše, že v uplynulých dnech vzrostly obavy, že znepřátelené strany by mohly ve větší míře útočit na vodárenskou infrastrukturu v Íránu a ve státech Perského zálivu, včetně odsolovacích zařízení. V Bahrajnu bylo zasaženo zařízení pro úpravu pitné vody a z Íránu přišly zprávy o útoku na odsolovací zařízení.