Statisíce dolarů za speciální bibli. Trump ukázal majetkové přiznání

Speciální vydání bible inspirované Greenwoodovou patriotickou baladou God Bless the USA se začalo prodávat v březnu za 59,99 dolaru (téměř 1400 korun). Výtisk s Trumpovým podpisem stojí 1000 dolarů (téměř 23 000 korun). Kolik kusů se prodalo, není z Trumpova majetkového přiznání jasné. Deník The New York Times jeho příjmy spojené s knihou označuje za autorské poplatky.

Exprezident novinku na jaře doporučoval svým stoupencům a web projektu nyní uvádí, že jde o „jedinou bibli s podporou prezidenta Trumpa“. Obsahuje výtisk americké ústavy, Listiny práv a ručně psaný text zmíněné písně, která pravidelně zní na Trumpových mítincích s voliči.

Majetkové přiznání podané ve čtvrtek exprezident musel vyplnit v důsledku své kandidatury v listopadových prezidentských volbách. Více než 200 odevzdaných stránek podle agentury AP poskytuje omezený vhled do financí kandidáta Republikánské strany, neboť hodnota většiny majetků je vyjádřena pouze určitým rozmezím. Dokumenty zároveň neposkytují podrobnosti o hospodaření jeho sítě nemovitostí.

Trump úřadům nahlásil i další příjmy spojené s literaturou. Přes 500 000 dolarů mu podle přiznání za poslední rok vynesla kniha s názvem „putování MAGA“, který zahrnuje zkratku exprezidentova sloganu „učinit Ameriku znovu skvělou“. Další titul „dopisy Trumpovi“, který je sbírkou vzkazů od různých osobností, dokonce bývalé hlavě státu přinesl na 4,5 milionu dolarů.

27. března 2024

Americká média si také všímají majetkového záznamu o nejméně milionu dolarů ve virtuální měně ethereum, neboť republikánský kandidát se aktuálně snaží pro svou kampaň získat podporu v sektoru kryptoměn. Přes sedm milionů dolarů údajně Trump inkasoval v licenčních poplatcích od společnosti NFT INT, což je podle AP firma prodávají „nezaměnitelné“ digitální tokeny označované zkratkou NFT.