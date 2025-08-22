FBI prohledává dům Johna Boltona. Dříve radil Trumpovi, pak se mu zprotivil

  15:20aktualizováno  15:20
Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v Marylandu provádí domovní prohlídku v domě Johna Boltona, který byl poradcem pro národní bezpečnost během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Od té doby se však Bolton stal Trumpovým kritikem a označil ho za nezpůsobilého pro výkon prezidentského úřadu.
Poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton (13. prosince 2018). | foto: AP

Domovní prohlídka souvisí s vyšetřováním zacházení s utajovanými dokumenty, píší tiskové agentury.

Úřady Boltona nezadržely ani jej neobvinily z žádných zločinů, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Během Trumpova prvního funkčního období Bolton čelil vyšetřování kvůli knize, kterou napsal o svém působení ve vládě a která podle některých amerických činitelů odhalila utajované informace. Ministerstvo spravedlnosti však za vlády prezidenta Joea Bidena v roce 2021 stáhlo žalobu proti Boltonovi a zastavilo samostatné vyšetřování velkou porotou.

„NIKDO není nad zákonem...Agenti FBI provádějí misi,“ napsal v pátek ředitel FBI Kash Patel na sociální síti X, aniž by přímo Boltona zmínil. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Patelův příspěvek sdílela. „Bezpečnost Ameriky není předmětem diskuzí. Spravedlnost bude vždy vymáhána,“ dodala ministryně.

Bolton byl Trumpův třetí poradce pro národní bezpečnost a na postu působil 17 měsíců. S prezidentem se podle AP neshodl v otázkách Íránu, Afghánistánu a Severní Koreje. V minulosti Bolton rovněž působil jako velvyslanec USA při OSN.

Trump první den svého opětovného nástupu do Bílého domu odebral bezpečnostní prověrky desítkám bývalých zpravodajských činitelů včetně Boltona. Ten byl rovněž mezi třemi bývalými členy Trumpovy administrativy, kterým prezident letos odebral ochranku.

FBI domovní prohlídku u bývalého poradce pro národní bezpečnost provádí v době, kdy Trumpova administrativa usiluje o vyšetřování aktivit dalších osob, které vnímá jako prezidentovy protivníky. Bondiová například nařídila federálním prokurátorům, aby se obrátili na takzvanou velkou porotu ohledně obvinění členů Obamovy administrativy z údajného falšování zpravodajských informací o ruském vměšování do voleb v roce 2016.

