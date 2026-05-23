Mírová dohoda s Íránem je téměř hotová, napsal Trump. Slíbil otevření Hormuzu

  22:52aktualizováno  23:30
Memorandum o porozumění týkající se mírové dohody s Íránem se z velké části podařilo dojednat, uvedl v sobotu pozdě večer na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Nyní se podle něj vyjednává o detailech, které mají být brzy oznámeny. Hormuzský průliv bude otevřen, slíbil.
Trump také poznamenal, že memorandum čeká finální doladění mezi USA, Íránem a dalšími zeměmi. Napsal to po telefonátu, který měl s představiteli Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta, Jordánska a Bahrajnu.

Zvlášť mluvil i s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a rozhovor taktéž označil za velmi dobrý. Izraelští činitelé předtím serveru Axios sdělili, že Netanjahu vyzýval Trumpa k dalším úderům na Írán.

Agentura AFP ve svém zpravodajství píše dohodě, DPA o rámcové dohodě a agentura Reuters o memorandu o porozumění, které by mělo předcházet konečné dohodě o míru.

O tom, že se ve vyjednávání podařilo dosáhnout určitého pokroku, už během dne při návštěvě Indie mluvil americký ministr zahraničí Marco Rubio.

USA a Izrael válku proti Íránu rozpoutaly koncem února, Teherán odpověděl útoky na země na Blízkém východě a americké základny v regionu. Příměří platí od 8. dubna. List Financial Times (FT) v sobotu informoval o tom, že by mohlo být prodlouženo o 60 dní.

20. května 2026
