Trump také poznamenal, že memorandum čeká finální doladění mezi USA, Íránem a dalšími zeměmi. Napsal to po telefonátu, který měl s představiteli Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta, Jordánska a Bahrajnu.
Zvlášť mluvil i s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a rozhovor taktéž označil za velmi dobrý. Izraelští činitelé předtím serveru Axios sdělili, že Netanjahu vyzýval Trumpa k dalším úderům na Írán.
Agentura AFP ve svém zpravodajství píše dohodě, DPA o rámcové dohodě a agentura Reuters o memorandu o porozumění, které by mělo předcházet konečné dohodě o míru.
O tom, že se ve vyjednávání podařilo dosáhnout určitého pokroku, už během dne při návštěvě Indie mluvil americký ministr zahraničí Marco Rubio.
USA a Izrael válku proti Íránu rozpoutaly koncem února, Teherán odpověděl útoky na země na Blízkém východě a americké základny v regionu. Příměří platí od 8. dubna. List Financial Times (FT) v sobotu informoval o tom, že by mohlo být prodlouženo o 60 dní.
20. května 2026