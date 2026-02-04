Trump stáhne 700 agentů ICE z Minnesoty, tisíce jich mají nadále zůstat

Autor: ,
  21:03aktualizováno  21:03
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhne z Minnesoty 700 federálních imigračních agentů, oznámil dnes Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan na tiskové konferenci. Homan rozhodnutí zdůvodnil zlepšením spolupráce s úřady v Minnesotě při zadržování migrantů. Sám Trump později v rozhovoru s televizí NBC News řekl, že by vládě možná prospěl trochu mírnější přístup k imigraci, ale že je stále potřeba být tvrdý.
Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve...

Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve federální budově Bishop Whipple v Minneapolis, 4. února 2026. | foto: AP

Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve...
Federální agenti sledují, jak Tom Homan pořádá tiskovou konferenci ve federální...
Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve...
Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve...
5 fotografií

„Zjistil jsem, že by nám možná prospělo postupovat trochu jemněji,“ poznamenal Trump, jehož administrativa po zastřelení dvou Američanů v Minneapolisu imigračními agenty čelila vlně kritiky. Zároveň se ale devětasedmdesátiletý prezident vyjádřil pro tvrdost, protože „máme co do činění s opravdu tvrdými zločinci“.

Také Homan dnes poznamenal, že „prezident Trump naprosto zamýšlí provádět masové deportace ...a imigrační zásahy budou pokračovat každý den napříč touto zemí“. Dal prý v této věci slib.

Americká vláda do Minnesoty, která leží u kanadských hranic, původně vyslala více než 3000 imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) označilo za dosud největší protiimigrační operaci.

Podle Homana teď s vládou začali více spolupracovat šerifové a okresní věznice v Minnesotě, což umožňuje snížit počet federálních imigračních agentů. Homan od místních úřadů požaduje, aby informovaly Úřad pro imigraci a cla (ICE), když z věznic propouštějí migranty, kteří jsou v zemi nelegálně.

V Minnesotě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE Jonathan Ross 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně 24. ledna zastřelili stejně starého Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

Z více než 3000 federálních imigračních agentů nasazených v Minnesotě jich nejméně 2000 patří k ICE a nejméně 1000 z nich jsou příslušníky CBP.

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová v pondělí oznámila, že všichni agenti ICE v terénu v Minneapolisu budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Kamery budou na těle nosit i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících DHS, tedy i zaměstnanci CBP.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.