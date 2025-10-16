Indie přestane kupovat ruskou ropu, Módí mě o tom ujistil, prohlásil Trump

„Neměl jsem radost z toho, že Indie kupovala ruskou ropu a on mě dnes ujistil, že nebudou kupovat ropu z Ruska. Je to velký krok,“ řekl Trump, podle něhož Dillí s nákupy přestane v krátké době.
Americký prezident opakovaně apeloval na evropské spojence, aby také zavedli vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Pokud tak učiní, je prý připraven uvalit sankce na Moskvu, což zatím neudělal.
Agentura Reuters v srpnu napsala, že Indie tím, že po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zvýšila dovoz zlevněné ropy z Ruska, ušetřila 17 miliard dolarů (360 miliard korun). Vysoká americká cla na dovoz do USA tyto zisky ale rychle smažou, předpokládala.