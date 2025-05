Strach z otravy? Trump v Rijádu odmítl kávu. Saúdové pak nasadili Big Mac

berr Roman Berežanský Autor:

Po příletu do Rijádu pohostili Saúdové amerického prezidenta tradičním kávovým nápojem findžan. Donald Trump však šálek odmítl, uvádí britský list The Independent. Server The New Arab pak uvádí, že aby Saúdové vyhověli kulinářským preferencím šéfa Bílého domu, přizvali k místu jednání pojízdnou kuchyni řetězce McDonald’s.