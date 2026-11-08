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„Netradiční“ mluvčí Bílého domu. Trump funkci nabídl šéfovi bojových sportů

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  8:07aktualizováno  8:07
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Šéf UFC Dana White zjevně nebude nijak potrestán za veřejnou výměnu facek v...

Šéf UFC Dana White zjevně nebude nijak potrestán za veřejnou výměnu facek v opilosti se svou manželkou. Sám na tiskové konferenci prohlásil, že největším trestem je, že o incidentu ví celý svět. Podle něj by další tresty neměly smysl. | foto: AP

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Americký prezident Donald Trump nabídl funkci mluvčího Spojených států Danovi Whiteovi, podnikateli a šéfovi UFC, která pořádá zápasy ve smíšených bojových uměních. Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že USA potřebují takové lidí, aby společnost „bránili před šílenou levicí“.

Trump v příspěvku Whitea označil za agresivního bojovníka a válečníka a dodal, že ho požádal, aby s sebou přivedl i několik asistentů. „I když někteří nejsou z naší země,“ napsal prezident a jmenoval Islama Machačeva a Chabiba Nurmagomedova z Ruska, Justina Gaethjea a Daniela Cormiera z USA či Amandu Nunesovou, která je původem z Brazílie.

Agentura Reuters nabídku interpretovala jako funkci mluvčího Bílého domu. Stanice CNN s odvoláním na své zdroje ale následně uvedla, že White „netradiční nápad“ odmítl. White nicméně později sdělil, že se v pondělí setká s Trupem, se kterým bude o věci mluvit.

„Potřebujeme tyhle lidi, aby nás bránili před šílenou levicí. Dana bude tiskovým mluvčím jako nikdo jiný. Dano, prosím, vezmi ten džob,“ zakončil Trump svůj příspěvek.

Agentura DPA v noci na neděli napsala, že není jasné, zda Trump svůj návrh myslel vážně, nebo zda nabídka pro Whitea je součástí prezidentova tažení proti demokratům. DPA dodala, že White později na síti Instagram zveřejnil snímek, jak stojí za řečnickým pultem v tiskovém sále Bílého domu.

Bílý dům je bez mluvčího od 16. října, kdy z funkce po necelém týdnu odešla Katie Zachariaová, která předtím pracovala jako poradkyně pro komunikaci právě na platformě Truth Social a kterou Trump nazval svou oddanou fanynkou. Její předchůdkyně Karoline Leavittová pozici opustila v srpnu.

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