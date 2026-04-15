Trump: Napsal jsem Siovi, ať neposílá zbraně Íránu. Napsal mi, že to nedělá


  13:21aktualizováno  13:21
Americký prezident Donald Trump řekl, že v dopise požádal svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga, aby nedodával zbraně Íránu. Čínský prezident podle šéfa Bílého domu odpověděl, že to nedělá. Trump rovněž prohlásil, že válka s Íránem je podle něj téměř u konce a že Teherán si velmi přeje uzavřít mírovou dohodu.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili jednání v Jižní Koreji. (30. října 2025) | foto: AP

Čínský prezident Si Ťin-pching při setkání s americkým prezidentem Donaldem...
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...
Americký prezident Donald Trump si v pondělí objednal do Oválné pracovny jídlo...
Čínský prezident Si Ťin-pching při setkání s americkým prezidentem Donaldem...
Trump řekl, že s Siem vychází velmi dobře a že čínský vůdce mu nedávno poslal „velmi krásný“ dopis. „Odpověděl na dopis, který jsem mu napsal, protože jsem slyšel, že Čína dodává zbraně Íránu,“ řekl republikánský prezident. Si podle něj tyto zprávy popřel.

Stanice CNN s odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických zpravodajských služeb minulý týden uvedla, že Čína se v příštích týdnech chystá Íránu dodat nový systém protivzdušné obrany.

Americký prezident v rozhovoru s Fox Business prohlásil, že zabránil Íránu v tom, aby ovládl Blízký východ. „Byli na cestě k tomu, aby ovládli Blízký východ, a my jsme je zastavili,“ řekl Trump. Rovněž uvedl, že se proto neočekávalo, že Írán zaútočí na okolní země v Perském zálivu.

Válka s Íránem je „už skoro u konce“, tvrdil rovněž Trump. Podobně se vyjádřil v rozhovoru, který dnes zveřejnila stanice Sky News. Na otázku, zda by válka mohla být ukončena do návštěvy britského krále Karla III. ve Washingtonu na konci dubna, republikán odpověděl, že je to možné. „Jsou dost potlučení,“ řekl Trump o Íránu.

USA a Izrael svými útoky na Írán 28. února zažehly regionální válku. Strany uzavřely 14denní příměří, které má vypršet příští týden. Rozhovory o míru, které se konaly o víkendu v Pákistánu, skončily bez výsledku.

