Trump řekl, že s Siem vychází velmi dobře a že čínský vůdce mu nedávno poslal „velmi krásný“ dopis. „Odpověděl na dopis, který jsem mu napsal, protože jsem slyšel, že Čína dodává zbraně Íránu,“ řekl republikánský prezident. Si podle něj tyto zprávy popřel.
Stanice CNN s odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických zpravodajských služeb minulý týden uvedla, že Čína se v příštích týdnech chystá Íránu dodat nový systém protivzdušné obrany.
Americký prezident v rozhovoru s Fox Business prohlásil, že zabránil Íránu v tom, aby ovládl Blízký východ. „Byli na cestě k tomu, aby ovládli Blízký východ, a my jsme je zastavili,“ řekl Trump. Rovněž uvedl, že se proto neočekávalo, že Írán zaútočí na okolní země v Perském zálivu.
Válka s Íránem je „už skoro u konce“, tvrdil rovněž Trump. Podobně se vyjádřil v rozhovoru, který dnes zveřejnila stanice Sky News. Na otázku, zda by válka mohla být ukončena do návštěvy britského krále Karla III. ve Washingtonu na konci dubna, republikán odpověděl, že je to možné. „Jsou dost potlučení,“ řekl Trump o Íránu.
USA a Izrael svými útoky na Írán 28. února zažehly regionální válku. Strany uzavřely 14denní příměří, které má vypršet příští týden. Rozhovory o míru, které se konaly o víkendu v Pákistánu, skončily bez výsledku.