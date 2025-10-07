Trump se takto vyjádřil v situaci, kdy soud zablokoval vyslání Národní gardy do Portlandu v Oregonu a kdy u soudu skončil i Trumpův plán rozmístit členy rezervních složek amerických ozbrojených sil v Chicagu.
„Pokud by byli zabíjeni lidé a soudy nás zdržovaly, nebo nás zdržovali starostové či guvernéři, určitě bych to udělal,“ řekl o možnosti použití zákona o povstání Trump.
Tento právní předpis prezidentovi umožňuje povolat vojska k potlačení občanských nepokojů nebo vzpoury. Naposledy byla armáda nasazena k přímé policejní akci na základě tohoto zákona v roce 1992.
V pondělí Trumpovo rozhodnutí poslat několik stovek členů Národní gardy do Chicaga napadli zástupce tohoto města i představitelé státu Illinois.
Federální soudkyně dala Trumpově administrativě dva dny na to, aby se vyjádřila k žalobě státu Illinois, nasazení příslušníků Národní gardy však přímo nezablokovala.
Trump tvrdí, že rozmístění Národní gardy v demokraty vedeném Chicagu je nutné pro potírání násilí i k zajištění toho, aby zástupci federálních úřadů mohli ve městě vynucovat dodržování imigračních zákonů.
Tím reaguje na vlnu pokračujících protestů, které se právě proti úřadu Imigrační a celní služby Spojených států strhla. Protestujícím se nelíbí směřování tohoto úřadu od nástupu Trumpa do úřadu, jehož důsledkem se značně zpřísnily pravidla deportací a držení migrantů v detenčních táborech, obě agendy má právě na starosti výše zmíněný úřad.
Příslušníci Národní gardy byli v posledních měsících již posláni do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, pokaždé navzdory odporu místních, demokraty vedených úřadů, které považují takové opatření za zcela neoprávněné.