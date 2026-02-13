Máme úžasný vztah v NATO, všichni jsou moji přátelé, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek označil za skvělé americké vztahy s ostatními zeměmi Severoatlantické aliance a představitele členských států nazval svými přáteli. Odpověděl tak na otázku, zda by něco vzkázal státníkům na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, která dnes v bavorské metropoli začala.
Americký prezident Donald Trump během jednání svého kabinetu. (29. ledna 2026) | foto: AP

„Jediným poselstvím je, že máme úžasný vztah k NATO,“ řekl Trump. Spojené státy označil za velice mocnou část aliance, píše agentura DPA „Všichni jsou moji přátelé,“ řekl pak o představitelích aliančních zemí.

Ještě na konci ledna Trump přitom zpochybňoval ochotu zemí Severoatlantické aliance pomoci Spojeným státům v případě napadení. Kritizoval také působení aliančních vojáků za války v Afghánistánu s tím, že spojenci se drželi mimo bojovou frontu. Proti Trumpovým výrokům se ihned ohradily Británie a Polsko, ale i další země, jejichž vojáci po boku svých amerických spojenců bojovali a umírali.

Trump se třídenní konference v Mnichově neúčastní, americkou delegaci letos vede ministr zahraničí Marco Rubio. Ten v sobotu dopoledne vystoupí s projevem, který bude podle DPA ostře sledovaný, a to i s ohledem na loňské vystoupení amerického viceprezidenta J. D. Vanceho. Vance tehdy v Mnichově tvrdě kritizoval Evropu za podle něj špatný stav demokracie, obvinil ji z omezování svobody projevu a vyzval ji k tvrdému přístupu k přistěhovalectví.

Bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Bayerischer Rundfunk (BR) poznamenala, že projev amerického viceprezidenta část publika zaskočil a šokoval a že Vanceho slova v Evropě rezonují dodnes.

