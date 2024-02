Neplatíte? Jděte k čertu! vzkázal Trump některým zemím v NATO. Česko nechce patřit k černým pasažérům

V roce 2014 se 28 členských zemí NATO na konferenci ve Walesu dohodlo, že budou zvyšovat obranné výdaje směrem ke dvou procentům HDP v roce 2024. Od té doby do organizace přibyly další tři státy a ze současných 31 se na dvě procenta HDP dle odhadů za loňský rok dostalo jedenáct z nich.

To je pro bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, který bude o post znovu usilovat letos na podzim a má reálnou šanci zvítězit, stále málo. Pokud se skutečně stane vládcem Bílého domu, neváhal by prý některé členy „hodit přes palubu“. To by se mohlo dotknout i Česka.