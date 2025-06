Dobrá práce s Íránem, Donalde. Šéf NATO poslal Trumpovi pochvalný vzkaz

„Pane prezidente, drahý Donalde, gratuluji vám a děkuji vám za vaši rozhodnou akci v Íránu, bylo to něco mimořádného, něco, co se nikdo jiný neodvážil udělat,“ uvedl Rutte s odkazem na nedělní americké bombardování íránských jaderných provozů. „Jsme díky tomu všichni ve větším bezpečí,“ dodal.

Zpráva dále uvádí, že prezident nyní míří k „dalšímu velkému úspěchu v Haagu dnes večer“. „Nebylo to jednoduché, ale máme od všech slib pěti procent,“ píše bývalý nizozemský premiér ve zprávě.

Rutte již v pondělí potvrdil, že se aliance na summitu shodne na zvýšení výdajů na obranu na pět procent.

„Donalde, dovedl jsi nás k opravdu, opravdu důležitému okamžiku pro Ameriku, Evropu a celý svět. Dosáhneš něčeho, co žádný americký prezident po desítky let nedokázal,“ dodává zpráva s tím, že Evropa navýší výdaje na obranu, „jak by měla“ a bude to Trumpovo „vítězství“.

V závěru zprávy Rutte Trumpovi popřál šťastnou cestu a uvedl, že se těší na setkání na slavnostní večeři, kterou v úterý u příležitosti summitu hostí nizozemský královský pár.

Rutte podle agentury Retuers autenticitu zprávy potvrdil. Její tón podle něj byl přiměřený. Dodal, že nemá problém s tím, že ji šéf Bílého domu zveřejnil.

Uvedl též, že nepochybuje o závazku Trumpa dodržovat článek 5 Severoatlantické smlouvy, na jehož základě smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům.

Trump podle portálu Politico před odletem na summit NATO zpochybnil americký závazek k dodržování článku 5 NATO. „Záleží na vaší definici. Existuje mnoho definic článku 5. Vy to víte, že? Ale já jsem odhodlán být jejich přítelem,“ řekl Trump novinářům. „Jsem odhodlán zachraňovat životy. Jsem odhodlán zachraňovat životy a bezpečnost. A přesnou definici vám dám, až se tam dostanu.“