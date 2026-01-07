Trump se pustil do spojenců v NATO, zkritizoval Norsko kvůli Nobelovce

„Rusko a Čína vůbec nemají strach z NATO bez Spojených států a pochybuji o tom, že by tu NATO pro nás bylo, kdybychom je skutečně potřebovali,“ napsal prezident v dlouhém příspěvku s tím, že Peking a Moskva se bojí jen Spojených států pod jeho vedením.
Je prý podle Trumpa štěstím pro všechny, že ve svém prvním funkčním období znovuvybudoval americkou armádu. „My tu vždy pro NATO budeme, i když tu nebudou pro nás,“ napsal americký prezident.
Také kritizoval Norsko a tvrdil, že právě on měl dostat Nobelovu cenu za mír. „Já sám jsem ukončil osm válek a Norsko, člen NATO, se pošetile rozhodlo mi neudělit Nobelovu cenu míru,“ napsal.
Cenu loni obdržela venezuelská opoziční představitelka María Corina Machadová. Norský Nobelův výbor, pětičlenný orgán volený norským parlamentem, ji ocenil po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výčtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě.
Trump také napsal, že bez jeho přičinění by teď „Rusko mělo celou Ukrajinu“ a že nebýt jeho úsilí, členské státy NATO by na obranu dávaly méně peněz. „Dokud jsem tu nebyl, USA za ně hloupě platily. Já jsem je však slušně, ale důrazně přiměl zvýšit výdaje na pět procent HDP a teď platí samy – okamžitě,“ uvedl Trump k obranným výdajům zemí Aliance.
Po sobotním útoku Spojených států na Venezuelu, při němž americké jednotky unesly jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, Trump vyloučil okamžitou podporu opozičních lídrů Machadové či Edmunda Gonzáleze jako nových vůdců země. Machadová přitom v rozhovoru s Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Také uvedla, že s Trumpem nehovořila od 10. října, kdy bylo udělení ceny oznámeno.