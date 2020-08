Trump navštíví Kenoshu, město, kde už více než týden pokračují protesty

Kenosha (USA) Americký prezident Donald Trump v úterý navštíví město Kenosha ve Wisconsinu, kde se už týden demonstruje proti rasismu a policejnímu násilí. S odvoláním na mluvčího Bílého domu o tom informovala agentura Reuters. Protesty vypukly v Kenoshe poté, co policie při zatýkání vážně zranila černocha Jacoba Blakea. V sobotu večer pochodovalo městem asi tisíc příznivců hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).

Trump se v Kenoshe podle mluvčího Bílého domu setká se zástupci bezpečnostních složek a přesvědčí se o škodách, které město utrpělo během týdenních protestů. První tři večery demonstrací proti rasismu se zvrhly v nepokoje, které se neobešly bez žhářství, rabování a střetů s policií. V úterý 17letý bělošský mladík zastřelil ve městě dva protestující a jednoho dalšího zranil. Jeho obhájci tvrdí, že jednal v sebeobraně.



Pochodu proti rasismu a policejnímu násilí, který v sobotu večer místního času prošel Kenoshou, se zúčastnilo podle agentury Reuters zhruba tisíc lidí. Protestující skandovali hesla Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) a No justice, no peace (Bez spravedlnosti nebude klid). Na pochod dohlíželi příslušníci Národní gardy. V Kenoshe je nyní asi 1000 gardistů, řada z nich přijela do stotisícového města u Michiganského jezera z jiných států USA.

Sobotní demonstrace byla podle agentury Reuters poklidná. K pokojnému protestu účastníky vyzval i otec postřeleného černocha. „Nechte toho. Jednu noc jim ukažte, že nemusíme nic ničit,“ uvedl Jacob Blake starší.

„Jsme unavení. Pro tento druh rasismu neexistuje omluva. Mohl to být kdokoli z nás, můj bratr, moje sestra. Musí to přestat,“ řekl agentuře Reuters 27letý Darius Johnson, který se k protestu v Kenoshe připojil.

Policisté se minulou neděli do potyčky s černochem Blakem dostali, když zasahovali u domácí hádky. Podle agentury Reuters je nejspíš zavolala Blakeova přítelkyně. Policisté se muže snažili zadržet, pokusili se jej zpacifikovat i paralyzérem. Jeden z policistů, Rusten Sheskey, jej nakonec sedmkrát střelil do zad. Podle vyšetřovatelů se později v autě, do kterého Blake právě nastupoval, našel nůž. Policie tvrdí, že strážník Sheskey střílel v okamžiku, kdy se Blake pro nůž nakláněl. V autě byly také Blakeovy tři děti.

Devětadvacetiletý Blake utrpěl vážná zranění, kvůli kterým je podle svých blízkých od pasu dolů ochrnutý a možná už nikdy nebude chodit.

Agentura AP uvedla, že na Blakea byl od počátku července vydán zatykač kvůli sexuálnímu napadení, vniknutí do obydlí a výtržnictví, vše v souvislosti s domácím násilím. Zasahující policisté o něm věděli. Trestní oznámení na Blakea podala jeho bývalá partnerka a matka tří z jeho šesti dětí. Muž se zřejmě z nemocnice příští týden zúčastní přes videokonferenci soudního stání. Ve všech třech bodech obžaloby se podle svého právníka chystá prohlásit za nevinného.

Nové rasové nepokoje přichází tři měsíce poté, co protesty po Spojených státech i v jiných zemích světa vyvolala smrt černocha George Floyda, který zemřel při zatýkání v Minneapolisu.