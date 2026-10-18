Bibi vás nikdy nezklame, chválil Trump Netanjahua před izraelskými volbami

„Bibi (zdrobnělina pro Benjamina) Netanjahu byl silný, odvážný a brilantní tváří tvář strašnému odporu včetně toho, který přicházel z Izraele,“ uvedl Trump. Netanjahuovi vyjádřil naprostou a úplnou podporu. „Bibi Netanjahu vás nikdy nezklame,“ uvedl Trump.
Netanjahu na sociálních sítích poděkoval za „obrovskou podporu a spolupráci“. „Spolu misi dokončíme,“ napsal izraelský premiér. Netanjahu později dodal, že Izraelci by ho měli znovu zvolit do čela vlády, aby spolu s Trumpem „dokončil v příštích dvou letech, a možná i dříve, odstranění íránské hrozby.“
Parlamentní volby se v Izraeli konají 27. října. Netanjahuova strana Likud podle průzkumů zaostává za opozičním uskupením exgenerála Gadiho Eisenkota. Strany současné vládní většiny by zřejmě podle průzkumů nezískaly většinu v novém parlamentu.
Podle analytiků oslovených agenturou Reuters Trumpova podpora zřejmě velké množství voličů na Netanjahuovu stranu nepřevede. „Nemělo by mu to ublížit, možná to pomůže,“ uvedl analytik Aaron David Miller.
V některých případech Trumpova podpora nedokázala zvrátit porážku politiků, které podpořil. Známým případem je maďarský expremiér Viktor Orbán. Letos v červnu agentura Pew Research Center uvedla podle výsledku svého průzkumu, že dvě třetiny Izraelců Trumpovi důvěřovaly. To bylo asi třikrát více než medián výsledků v zemích, kde se průzkum konal.
Netanjahu je v Izraeli velmi kritizován za údajnou korupci i za to, že jeho vláda nedokázala předejít teroristickému útoku ze 7. října 2023, v zahraničí pak za izraelské tažení v Pásmu Gazy. Kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů v Pásmu Gazy na něj vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC). Od svého návratu do Bílého domu loni v lednu Trump Netanjahua několikrát oficiálně přijal.