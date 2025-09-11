Vyhrocený telefonát Trumpa a Netanjahua. Prezident kritizoval izraelský útok v Kataru

Trump podle amerického listu The Wall Street Journal (WSJ) vedl s Netanjahuem dva telefonického hovory. V prvním z nich, který byl údajně velmi bouřlivý, Netanjahu na pochyby Trumpa o načasování útoku mimo jiné reagoval slovy, že měl krátkou příležitost k provedení zásahů a využil ji.
Izraelská armáda v úterý odpoledne bombardovala obytný komplex v rezidenční čtvrti Dauhá, kde žijí členové Hamásu. Cílem útoku byl šéf politického křídla Hamásu Chalíl Hajjá, který ale zřejmě úder přežil. Zemřelo však šest lidí - podle agentury AFP tři osobní strážci, vedoucí kanceláře lídra Hamásu a také jeho syn. Jednou z obětí byl podle AFP i katarský poddůstojník.
Netanjahu ve středu vyzval Katar a všechny země, které podle něj poskytují útočiště teroristům, aby je buď vyhnaly, nebo stíhaly, jinak to udělá Izrael. Katar také obvinil z poskytování azylu a financování Hamásu.
Na to ve čtvrtek reagovalo katarské ministerstvo zahraničí, které premiérova slova označilo za „výslovné hrozby budoucího porušování státní suverenity“ z jeho strany. Netanjahuova narážka, že Katar tajně ukrýval delegaci Hamásu, je pak podle resortu zoufalým pokusem ospravedlnit zločin, který „odsoudil celý svět“.
Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání pak už ve středu o Netanjahuovi řekl, že musí být postaven před soud, protože porušuje všechny mezinárodní zákony.
V Kataru pobývalo politické vedení Hamásu podle AFP už od roku 2012, a to s podporou Spojených států, které se tak snažily udržovat komunikační kanál s hnutím, jež Západ včetně USA označuje za teroristické. Katar je spojencem Washingtonu a Spojené státy mají v této zemi také vojenskou základnu.