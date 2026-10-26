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„Zasr... země, nikoho z nich tu nechci.“ Trump urazil Norsko kvůli Nobelovkám

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  8:45aktualizováno  8:45
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Americký prezident Donald Trump v neděli ještě více zostřil své útoky proti Norsku kvůli výsledkům Nobelových cen. Evropský stát označil vulgárně a prohlásil, že norští přistěhovalci nejsou v USA vítáni, protože odborný výbor, který sídlí v hlavním městě Oslu, mu neudělil Nobelovu cenu míru.

Výrok americký prezident pronesl na politickém shromáždění ve městě Port Huron ve státě Michigan. Nedávné nepokoje ve Francii připsal imigraci a uvedl, že on sám by uvítal imigranty z některých zemí, ale ne z Norska.

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Navanethem Pillayová (20. března 2023)
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„Protože jsem nedostal Nobelovu cenu. Takže nikoho z Norska nechci,“ prohlásil Trump. „Z Norska se vlastně stala zasr... země.“

V době shromáždění nic nenasvědčovalo tomu, že by prezidentova administrativa přijímala novou oficiální politiku vůči norským přistěhovalcům. Norské ministerstvo zahraničních věcí a zástupce Nobelova výboru mimo běžnou pracovní dobu okamžitě nereagovali na žádosti o komentář.

Trump na začátku října označil za „nesmazatelnou skvrnu“ na Norsku to, že mu nebyla udělena Nobelova cena míru. Nominaci obdržel Trump od několika vlád a od návratu do prezidentského úřadu v lednu loňského roku se netajil tím, že by ocenění rád získal. Těsně před ohlášením výsledků přiznal skepsi s tím, že výbor by cenu „asi nedal někomu jako je on“.

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Laureátkou prestižního ocenění se nakonec stala jihoafrická právnička a někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayová. Rozhodnutí Nobelova výboru označil Trump za hanebné a trapné a uvedl, že on sám ukončil osm válek.

Stejný výraz Trump použil již v minulosti. Na jeho vulgární seznam „zasr... zemí“ patří také Haiti, Libye, Somálsko a Jemen, které na říjnovém shromáždění ve státě Georgia navíc označil jako země „zamořené terorismem“.

10. října 2026
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