Výrok americký prezident pronesl na politickém shromáždění ve městě Port Huron ve státě Michigan. Nedávné nepokoje ve Francii připsal imigraci a uvedl, že on sám by uvítal imigranty z některých zemí, ale ne z Norska.
„Protože jsem nedostal Nobelovu cenu. Takže nikoho z Norska nechci,“ prohlásil Trump. „Z Norska se vlastně stala zasr... země.“
V době shromáždění nic nenasvědčovalo tomu, že by prezidentova administrativa přijímala novou oficiální politiku vůči norským přistěhovalcům. Norské ministerstvo zahraničních věcí a zástupce Nobelova výboru mimo běžnou pracovní dobu okamžitě nereagovali na žádosti o komentář.
Trump na začátku října označil za „nesmazatelnou skvrnu“ na Norsku to, že mu nebyla udělena Nobelova cena míru. Nominaci obdržel Trump od několika vlád a od návratu do prezidentského úřadu v lednu loňského roku se netajil tím, že by ocenění rád získal. Těsně před ohlášením výsledků přiznal skepsi s tím, že výbor by cenu „asi nedal někomu jako je on“.
Laureátkou prestižního ocenění se nakonec stala jihoafrická právnička a někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayová. Rozhodnutí Nobelova výboru označil Trump za hanebné a trapné a uvedl, že on sám ukončil osm válek.
Stejný výraz Trump použil již v minulosti. Na jeho vulgární seznam „zasr... zemí“ patří také Haiti, Libye, Somálsko a Jemen, které na říjnovém shromáždění ve státě Georgia navíc označil jako země „zamořené terorismem“.
|
10. října 2026