Budu vás před invazí bránit, slibuje Trump Finům. Proti Rusku zvažuje nové sankce

„Budu bránit, rozhodně. Finové jsou skvělý národ. Nemyslím si ale, že se to stane,“ řekl Trump o případné americké pomoci a o riziku ruského útoku.
Trump naopak tvrdě kritizoval Španělsko kvůli neochotě navýšit výdaje na zbrojení. NATO by podle něj mělo zvážit, zda tuto zemi nevyloučit ze svých řad.
Trump ocenil Finsko jako dobrého člena Severoatlantické aliance, naopak opakovaně kritizoval Španělsko, které odmítá navýšit výdaje na zbrojení. Trump dlouhodobě žádá navýšení zbrojních výdajů zemí NATO ze dvou na pět procent HDP.
Alianční země plánují navýšit investice do armády na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta chtějí vydávat na oblasti, které armáda může využít, příkladem jsou nemocnice, infrastruktura či kybernetická bezpečnost. Španělsko však větší odvody na zbrojení odmítá. Trump k tomu poznamenal, že NATO by mohlo zvážit vyloučení Španělska.
Trump během Stubbovy návštěvy oznámil, že Spojené státy koupí od Finska 11 ledoborců. Stanice Fox News uvedla, že obchod bude mít hodnotu 6,1 miliardy dolarů (129 miliard Kč).
Trump v poslední době opakovaně hovořil o tom, že Spojené státy potřebují rozšířit flotilu ledoborců o čtyřicet nových plavidel, aby dokázaly v Arktidě čelit ruským a čínským mocenským ambicím.