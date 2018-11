Trump měl vytknout hlavám baltských států z válku v Jugoslávii. Spletl si je s Balkánci

PRAHA Prezidenti Lotyška, Litvy a Estonska si od amerického prezidenta Donalda Trumpa vyslechli v dubnu nečekanou výtku. Trojici baltských vůdců totiž Trump vyčetl událost téměř třicet let starou, navíc v úplně jiném regionu Evropy. Tou byla válka v Jugoslávii začátkem devadesátých let. Odehrála se ale na Balkáně, nikoli u Baltu.

Donald Trump ve své roztržitosti, za kterou někteří vidí aroganci, čas od času utrousí poznámku, nad kterou nejen politici a odborníci udiveně pozvednou obočí. Podle francouzského týdeníku Le Monde si americký prezident zapsal další podobný „zářez“ při dubnové návštěvě prezidentů tří baltských zemí v Bílém domě.

Trump je totiž na úvod jejich setkání měl zpětně „vyplísnit“ za válku v Jugoslávii, očividně si totiž spletl země z pobřeží Baltského moře a ty z Balkánského poloostrova. Daria Grybauskaiteová, prezidentka Litvy, Raimonds Vejonis, lotyšský prezident, a prezidentka Estonska Kersti Kaljulaidová se se svým „traumatizujícím“ zážitkem svěřili při návštěvě Francie svému hostiteli, francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi.

In today’s ⁦@lemondefr⁩: When #Trump received the leaders of #Estonia, #Latvia and #Lithuania, he began by blaming them for the war in Yugoslavia. It took them a few moments to realise he’d mixed up the Balkans and the Baltics. ⁦@SylvieKauffmann⁩ pic.twitter.com/HYQYpbqgGs