Trump dal poslední šanci jednání s Íránem. Chystal už nový útok na úterý

Autor: ,
  22:36aktualizováno  22:36
Americký prezident Donald Trump oznámil, že na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů (SAE) odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Na své sociální síti Truth Social zároveň bez podrobností dodal, že se nyní konají „vážná jednání“. Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojen, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti islámské republice.
Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal...

Americký prezident Donald Trump opouští Bílý dům ve Washingtonu, aby se vydal na Floridu. (1. května 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026)
Íránští Američané drží vlajky při demonstraci požadující změnu režimu v Íránu,...
Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...
Generál Dan Caine ukazuje plány americké blokády v Hormuzském průlivu. (16....
38 fotografií

„Katarský emír Tamím bin Hamad Sání, saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán a prezident Spojených arabských emirátů šajch Muhammad bin Zajd Nahaján mě požádali, abych odložil náš plánovaný vojenský útok na Íránskou islámskou republiku (...),“ napsal Trump.

Uvedl, že tito „skvělí vůdci a spojenci“ se domnívají, že vznikne dohoda s Teheránem, která bude přijatelná pro USA, země Perského zálivu i další státy. „Tato dohoda bude zahrnovat, což je důležité, žádné jaderné zbraně pro Írán!“ sdělil šéf Bílého domu.

Trump také uvedl, že z úcty ke zmíněným státníkům nařídil americkému ministrovi obrany Petu Hegsethovi, šéfovi amerického sboru náčelníků štábů Danielu Caineovi a armádě Spojených států, že plánovaný úterní úder na Írán se neuskuteční. „Dále jsem jim však nařídil, aby byli připraveni na plný a rozsáhlý útok na Írán, pokud nebude dosaženo přijatelné dohody,“ dodal.

USA s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán v minulosti opakovaně tvrdil, že o takové zbraně neusiluje a že jeho nukleární program je čistě mírový.

Boje prozatím zastavilo příměří, které trvá přes měsíc. Zprávy, které Teherán či Washington zveřejňují, zatím nenaznačují blížící se mírové urovnání konfliktu. Spornými body možné mírové dohody jsou mimo jiné íránský požadavek na zrušení uvalených sankcí, spory o zablokovaný Hormuzský průliv nebo otázka íránského obohacování uranu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.