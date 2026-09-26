„Dali nám návrh, ale já jsem ho odmítl,“ řekl dnes Trump před Bílým domem novinářům podle serveru The Times of Israel (ToI). „Chtějí uzavřít dohodu, v jejímž rámci by průliv okamžitě otevřeli, protože na tom jsou velmi špatně,“ dodal Trump s tím, že USA mají nad Hormuzským průlivem „naprostou kontrolu“.
Trump dnes na své sociální síti zveřejnil mapu oblasti Hormuzského průlivu, k níž připsal „Trumpova úžina“.
Nejnovější plán na ukončení války představil novinářům v pátek v New Yorku íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, který tam v úterý jednal na okraj zasedání Valného shromáždění OSN s americkým vyjednávačem Stevem Witkoffem. Arakčí řekl, že Teherán je připraven začít tento plán plnit okamžitě po schválení americkou stranou.
Arakčí a jeho tým by měli pravděpodobně v New Yorku zůstat do středy, informovala dnes agentura IRNA s odvoláním na nejmenovaný zdroj.
Íránský plán předpokládá zrušení americké blokády íránských přístavů a sankcí na prodej íránské ropy, uvolnění zmrazených íránských aktiv v zahraničí a zastavení bojů v celém regionu, včetně Libanonu a Jemenu. Írán by otevřel Hormuzský průliv, jímž před válkou proudila pětina světového obchodu s ropou a zemním plynem.
Podle deníku The Wall Street Journal ale Trump pochybuje o tom, že Írán podmínky splní, a svým spolupracovníkům řekl, že považuje za pravděpodobné obnovení bombardování po listopadových volbách v USA.
Íránský prezident Masúd Pezeškján obvinil z uzavření Hormuzského průlivu Spojené státy, napsala dnes katarská televize Al-Džazíra. Té v rozhovoru také řekl, že Teherán už Washingtonu v jednání nedůvěřuje kvůli „opakovaným útokům po každém jednání“.