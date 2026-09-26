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Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzu a konec války

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  18:44aktualizováno  18:44
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Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle...

Donald Trump vystupuje během 81. zasedání Valného shromáždění OSN v sídle Organizace spojených národů. (22. září 2026) | foto: ČTK

Trump zveřejnil na své sociální síti mapu, na níž je Hormuzský průliv označen...
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Chlapec na íránském pobřeří pozoruje lodě v Hormuzském průlivu na snímku ze 7....
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Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru. Trump dnes na své síti Truth Social zopakoval, že Írán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod, jímž USA a Izrael zdůvodňují tuto válku, kterou začaly 28. února bombardováním Íránu.

„Dali nám návrh, ale já jsem ho odmítl,“ řekl dnes Trump před Bílým domem novinářům podle serveru The Times of Israel (ToI). „Chtějí uzavřít dohodu, v jejímž rámci by průliv okamžitě otevřeli, protože na tom jsou velmi špatně,“ dodal Trump s tím, že USA mají nad Hormuzským průlivem „naprostou kontrolu“.

Trump dnes na své sociální síti zveřejnil mapu oblasti Hormuzského průlivu, k níž připsal „Trumpova úžina“.

Nejnovější plán na ukončení války představil novinářům v pátek v New Yorku íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, který tam v úterý jednal na okraj zasedání Valného shromáždění OSN s americkým vyjednávačem Stevem Witkoffem. Arakčí řekl, že Teherán je připraven začít tento plán plnit okamžitě po schválení americkou stranou.

Arakčí a jeho tým by měli pravděpodobně v New Yorku zůstat do středy, informovala dnes agentura IRNA s odvoláním na nejmenovaný zdroj.

Íránský plán předpokládá zrušení americké blokády íránských přístavů a sankcí na prodej íránské ropy, uvolnění zmrazených íránských aktiv v zahraničí a zastavení bojů v celém regionu, včetně Libanonu a Jemenu. Írán by otevřel Hormuzský průliv, jímž před válkou proudila pětina světového obchodu s ropou a zemním plynem.

Podle deníku The Wall Street Journal ale Trump pochybuje o tom, že Írán podmínky splní, a svým spolupracovníkům řekl, že považuje za pravděpodobné obnovení bombardování po listopadových volbách v USA.

Íránský prezident Masúd Pezeškján obvinil z uzavření Hormuzského průlivu Spojené státy, napsala dnes katarská televize Al-Džazíra. Té v rozhovoru také řekl, že Teherán už Washingtonu v jednání nedůvěřuje kvůli „opakovaným útokům po každém jednání“.

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Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzu a konec války

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