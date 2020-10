Trump odmítl, že by vzdal boj s pandemií. Média o ní podle něj informují jen proto, aby ho poškodila

Personální šéf Bílého domu Mark Meadows v neděli v rozhovoru se stanicí CNN řekl, že současná administrativa „nebude kontrolovat pandemii“ a bude kontrolovat jen „skutečnost, že dostaneme vakcínu a léky“.



Bývalý viceprezident Biden v reakci na tento výrok Trumpa obvinil, že před pandemií kapituloval. Meadowsovo vyjádření podle něj bylo „upřímným uznáním toho, co bylo zjevně strategií prezidenta Trumpa od začátku krize: mávat bílou vlajkou porážky a doufat, že virus odejde, když jej bude ignorovat“.

Prezident, který v pondělí uspořádal předvolební mítink v Pensylvánii, odmítl, že by boj s šířením koronaviru vzdal. Podle něj to byl Biden, který „mával bílou vlajkou před životem“. Příznivcům shromážděným na mítinku řekl, že mají ve volbách na výběr mezi „Trumpovým boomem a Bidenovým lockdownem“, tedy mezi růstem hospodářství a plošnou uzávěrou ve snaze zbrzdit šíření koronaviru.

Před příjezdem na shromáždění šéf Bílého domu v sérii tweetů pandemii zlehčoval. Média obvinil, že odmítají psát o jeho úspěších a šíření viru využívají, aby jej poškodila v nadcházejících volbách.

The Fake News Media is riding COVID, COVID, COVID, all the way to the Election. Losers!