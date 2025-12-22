Trump odvolal tři desítky šéfů diplomatických misí včetně Slovenska

Trumpova vláda se snaží přetvořit diplomatický postoj USA v zahraničí s pomocí personálu, jenž plně podporuje Trumpa v jeho politice definované sloganem Amerika na prvním místě, píše agentura AP.
Šéfům amerických diplomatických misí v nejméně 29 zemích bylo minulý týden sděleno, že v lednu skončí ve funkcích, sdělili AP dva nejmenovaní představitelé amerického ministerstva zahraničí.
Velvyslanci slouží podle uvážení prezidenta, obvykle však zůstávají ve svých funkcích tři až čtyři roky. Ti, kterých se reorganizace týká, nepřijdou o práci v diplomatické službě, ale vrátí se do Washingtonu, kde se budou moci ujmout jiných postů, uvedly zdroje AP.
V Evropě změny zaznamenají Slovensko, Makedonie a Černá Hora. Velvyslancem USA na Slovensku je americko-indický právník a diplomat Gautam Rana, ve funkci slouží od září 2022.
Opatření se dotkne především Afriky, kde Trumpova administrativa odvolala velvyslance z 15 zemí. Jedná se o Burundi, Kamerun, Kapverdy, Gabon, Pobřeží slonoviny, Madagaskar, Mauricius, Niger, Nigérii, Rwandu, Senegal, Somálsko, Ugandu, Alžírsko a Egypt.
V Asii se změny na zastupitelských postech týkají Fidži, Laosu, Marshallových ostrovů, Papuy-Nové Guineje, Filipín, Vietnamu, Srí Lanky, Nepálu a Arménie. V Latinské Americe se jedná o Guatemalu a Surinam.