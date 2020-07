Trump ohlásil obnovu briefingů ke koronaviru. Nemocných přibývá, připustil

Washington Bílý dům obnoví pravidelné tiskové konference ke koronaviru. Oznámil to v pondělí americký prezident Donald Trump. Budou se konat v úterý v 17:00 místního času (23:00 SELČ). Trump připustil, že případů koronaviru v USA přibývá. Ve Spojených státech se v neděli potvrdila koronavirová nákaza u více než 60 000 lidí a denní bilance pozitivních nálezů tak překonala tuto hranici posedmé za sebou.

„Máme navýšení případů na Floridě, v Texasu a na několika dalších místech. Zapojím se, budeme pořádat briefingy,“ řekl prezident.



Bílý dům už pravidelná setkání s novináři ke koronaviru v minulosti pořádal, ale v květnu schůzky ukončil, když se Trump opakovaně nepohodl s novináři nebo pronesl kontroverzní výroky, například o ničení viru injekcemi dezinfekčních prostředků.

Podle stanice CNN mnohé z poradců znepokojuje prezidentova netečnost při řešení současné situace. Trump se údajně neúčastní denních schůzek k epidemii a už čtrnáct dní neudělal žádný výstup zaměřený na toto téma.

V pondělí prohlásil, že obnovené briefingy umožní informovat o pokroku v léčbě covidu-19 a také při vývoji vakcín. Prezident prý také vysvětlí „pozitivní věci“, jimiž jeho administrativa proti viru bojuje. „Myslím, že je to výborný způsob, jak dostat informaci k veřejnosti. Měli jsme výbornou sledovanost, dívalo se hodně lidí. Byla to rekordní sledovanost. Nic podobného v historii kabelové televize nebylo,“ prohlásil.

V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo v USA už více než 140 000 lidí a koronavirus SARS-CoV-2, který tuto nemoc způsobuje, se v této zemi s asi 328 miliony obyvatel prokázal dosud u 3,7 milionu lidí.

USA evidují před 60 tisíc potvrzených nákaz

Ve Spojených státech se v neděli potvrdila koronavirová nákaza u více než 60 000 lidí a denní bilance pozitivních nálezů tak překonala tuto hranici posedmé za sebou. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) hlásí 61 500 nových infekcí, deník The New York Times (NYT) ještě o několik stovek více, v obou případech ale statistika oproti předchozímu dni mírně klesla. Trend nicméně zůstává nepříznivý a za hlavní ohnisko epidemie je aktuálně považována Florida. Tamní úřady v pondělí ohlásily 10 347 nových případů nákazy.

Kvůli koronaviru už podle oficiálních údajů v USA zemřelo přes 140 000 lidí, přičemž v neděli bylo ohlášeno dalších asi 415 obětí. Podle JHU se v zemi od začátku pandemie nákaza potvrdila u více než 3,76 milionu lidí.

Dosud rekordní denní přírůstek infikovaných zaznamenaly úřady ve čtvrtek, kdy bylo nových případů zhruba 77 000. Hranice 60 000 případů za den byla poprvé překonána až ve druhém červencovém týdnu a nyní už podle NYT průměr z posledního týdne přesáhl 66 000 nákaz denně, což je asi trojnásobek oproti stavu z poloviny června.

Od té chvíle měla křivka znázorňující trend statistik vzestupnou tendenci, přičemž nepříznivý vývoj se podle médií týká už více než 40 z padesátky amerických států. Rekordním tempem se nyní nákaza šíří na jihu země i v některých řídce zalidněných vnitrozemských státech jako Idaho a Utah. Severovýchodní státy New York, New Jersey a Massachusetts, které zažívaly velké problémy v březnu a dubnu, nyní hlásí stabilizovanou situaci.

Nebudete-li dodržovat pravidla, odvolám uvolnění, hrozí starosta

Newyorský guvernér Andrew Cuomo, který odcestoval do Georgie, aby pomohl řešit tamní situaci, v pondělí pohrozil, že nebudou-li lidé v jeho státě dodržovat platná doporučení, odvolá jejich předchozí uvolnění. Pořádají se podle něj početné sešlosti, lidé nedodržují odstup a policie nedokáže zjednat pořádek. „Nebuďte hloupí, musíme si uchránit to, čeho se nám podařilo dosáhnout,“ řekl. „Bude-li to takto pokračovat, budeme muset zavřít bary a restaurace,“ dodal a vyzval místní úřady, aby nařízení o odstupu vynucovaly.

Město New York v pondělí vstoupilo do čtvrté uvolňovací fáze. Starosta Bill de Blasio minulý týden ohlásil, že v pondělí začne nová etapa, která se ale v některých aspektech liší od zbytku státu. Ani teď není povoleno společné stolování ve vnitřních prostorách, zatímco jinde ve státě už to bylo umožněno v rámci 3. fáze. Prozatím zůstanou ve městě uzavřena muzea, nově mohou otevřít zoologické a botanické zahrady, i když při třetinové kapacitě. Mohou se promítat filmy a bez diváků lze pořádat sportovní akce.

Za nové epicentrum nákazy je v USA označována Florida, která v pondělí šestý den v řadě ohlásila přes 10 000 nakažených. Podle pondělních statistických údajů se nově nakazilo 10 347 lidí. V pondělí stát také ohlásil 92 úmrtí, což zvyšuje počet mrtvých na Floridě na 5183. V několika desítkách floridských nemocnic už nejsou k dispozici volná lůžka na jednotkách intenzivní péče.

Televize CBS News uvedla, že 5035 ze 6252 lůžek na jednotkách intenzivní péče je aktuálně na Floridě obsazených. Některé menší okresy prý už nemají k dispozici žádná místa určená pro vážně nemocné, těžce zasažený okres Miami-Dade County nicméně stále hlásil 23 procent volných lůžek na JIP.

Na lokální úrovni se na Floridě zavádějí relativně přísná opatření včetně zákazů nočního vycházení a nařízení o povinném zakrývání obličeje. Republikánský guvernér Ron DeSantis ale zatím nevyslyšel výzvy zavést taková pravidla plošně. O víkendu dál trval na tom, že vysoké počty odhalených infekcí jsou způsobené rozsahem testování, tento argument ale nezohledňuje skutečnost, že podíl pozitivních mezi prováděnými testy v jeho státě narostl na 14 procent.

Prudké zhoršení situace zaznamenaly v posledních týdnech i Alabama, Louisiana, Texas či Tennessee. Například v Texasu v neděli přibylo přes 7000 případů, téměř 6000 nových nakažených hlásí rovněž Kalifornie. Vícero modelů amerických expertů předpovídá, že denní bilance budou v USA v příštích týdnech dál narůstat.

Prezident Donald Trump nicméně ve svých veřejných vystoupeních zůstává optimistický a v neděli se nechal slyšet, že epidemie „bude pod kontrolou“. Když mu moderátor televize Fox News při rozhovoru připomněl jeho mnohokrát opakovaná slova o tom, že virus sám od sebe zmizí, Trump poznamenal: „Nakonec budu mít pravdu.“