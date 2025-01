Její tón byl protivný, pustil se Trump do vzpurné biskupky. Prosila ho o milosrdenství k menšinám

„Tato takzvaná biskupka, která v úterý dopoledne mluvila na národní bohoslužbě, je zastánkyní radikální levice a Trumpa z duše nenávidí,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. „Svou církev zatáhla velmi nemilým způsobem do světa politiky. Její tón byl protivný a nebyl ani přesvědčivý, ani chytrý,“ uvedl Trump podle listu The New York Times.

Mariann Buddeová, představená washingtonské diecéze americké episkopální církve, byla u konce svého kázání při úterní inaugurační bohoslužbě ve Washingtonské národní katedrále, když s pohledem upřeným přímo na Trumpa, sedícího v první řadě se svou ženou Melanií a viceprezidentem J. D. Vancem, požádala prezidenta o milosrdenství.

„Prosím vás, abyste se smiloval nad lidmi v naší zemi, kteří jsou nyní vyděšení,“ řekla Buddeová. „V rodinách demokratů, republikánů i nezávislých žijí gayové, lesbické a transgenderové děti, z nichž některé se bojí o život.“

Trump v pondělí bezprostředně po své inauguraci podepsal řadu exekutivních příkazů, z nichž některé popírají existenci transgenderových osob. Spojené státy mají podle jeho nařízení nadále uznávat pouze dvě pohlaví, ženské a mužské, která jsou nezměnitelná. Další Trumpovy výnosy míří proti nelegálnímu přistěhovalectví.

Prezident chce mimo jiné zrušit automatické udělování amerického občanství dětem migrantů narozeným v USA, tvrdě omezit udělování azylu a hromadně deportovat ze země imigranty, kteří se do USA dostali nelegálně.

Dlužíte veřejnosti omluvu, míní Trump

„Lidé, kteří sklízejí naši úrodu a uklízejí naše kanceláře, kteří pracují v drůbežárnách a masokombinátech, myjí po nás nádobí v restauracích a pracují na nočních směnách v nemocnicích... možná nejsou vždy občany (USA) nebo nemají v pořádku doklady, ale naprostá většina přistěhovalců nejsou zločinci,“ prohlásila Buddeová při bohoslužbě.

„Žádám vás o slitování, pane prezidente, nad lidmi v našich obcích, jejichž děti se bojí, že jim seberou rodiče, a abyste pomohl těm, kteří prchají z válečných zón či před pronásledováním ve svých zemích, aby u nás nalezli soucit a přijetí. Bůh nás učí, že máme cizincům projevit milosrdenství,“ dodala.

Trump během těchto slov zachoval kamennou tvář a teprve po návratu do Bílého domu prohlásil, že bohoslužba „mohla být mnohem lepší“. Na dotaz novináře, co si o kázání myslí, uvedl: „Nemyslím, že to byla dobrá bohoslužba, ne.“

Až po půlnoci místního času (po 6:00 SEČ) pak svou kritiku rozvinul v příspěvku na své síti Truth Social, v němž také zopakoval své tvrzení, že „velké množství“ běženců se do Spojených států dostalo nezákonně a „zabíjeli lidi“. „Vedle jejích nevhodných výroků byla bohoslužba velmi nudná a neinspirativní. Nedělá svou práci moc dobře! Ona i její církev dluží veřejnosti omluvu!“ uzavřel Trump svůj příspěvek.