Stav nouze, vojáci na hranici s Mexikem. Trump oznámil změny kvůli migrantům

Tyto i další kroky byly očekávané poté, co Trump mnohokrát slíbil ihned po návratu do úřadu „uzavřít“ hranici a zahájit masové deportace lidí, kteří v USA pobývají bez povolení. Deník The New York Times připomenul, že Trump krizový stav v souvislosti s imigrací vyhlásil už ve svém prvním mandátu, přičemž tehdy to bylo ve snaze financovat stavbu zdi na hranici s Mexikem.

V sobotu nastupující šéf zabezpečení americko-mexické hranice Tom Homan uvedl, že zahájí „cílené operace zaměřené na zadržení migrantů, kteří jsou v zemi nelegálně“. „Neklasifikoval bych je jako razie. Půjde o cílené donucovací operace,“ odpověděl Homan na otázku, zda budou deportační razie zahájeny ve více městech, včetně Chicaga.

Informovaný zdroj v pátek agentuře Reuters řekl, že cílem bude New York a Miami. List The Wall Street Journal už dříve informoval, že Úřad pro imigraci a cla (ICE) uskuteční v Chicagu týdenní operaci, které se potenciálně zúčastní stovky agentů.

V USA je podle Homana přes 700 tisíc cizinců s konečným příkazem k vyhoštění a Trump má od prvního dne jasno, že zabezpečí hranice a spustí deportační operaci.

Téma migrace bylo středobodem Trumpovy úspěšné kampaně. Na mítincích opakovaně mluvil o „okupované Americe“. „Hned první den spustím největší deportační program v americké historii, abych vyhnal tyto zločince. Zachráním všechna města a městečka, která byla napadena a dobyta,“ prohlásil během akce v Madison Square Garden.